Cum treci peste refuzul unui bărbat

Ştire online publicată Miercuri, 10 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă el nu te place, nu înseamnă că alții nu te plac. Nu face mare caz din cauză că un singur tip nu te place, concentrează-te pe cei care te vor lângă ei și te acceptă așa cum ești. Înconjoară-te de pozitivitate și gânduri frumoase.Fă o listă cu lucruri care nu îți plac la el. Nimeni nu e perfect, sigur că și tipul visurilor tale are câteva defecte. Fă o listă și concentrează-te asupra lor. Cere ajutorul unei amice care are o perspectivă obiectivă.Fă o schimbare pozitivă în viața ta - nu te lăsa copleșită de un eveniment negativ. Sigur, nu e plăcut să fii refuzată, dar poți să îți schimbi singură norocul. Îți doreai de multă vreme un look nou, acum e timpul să îl obții. Mergi la un salon și lasă-te pe mâna unui expert pentru o culoare de păr nouă și o coafură nouă.Este pierderea lui - fă o listă cu toate calitățile tale. Cere-le părerea prietenilor tăi, vor avea multe lucruri frumoase să îți spună, care te vor înveseli. Ei bine, el, cel care nu a știut să profite de ocazia de a face parte din viața ta, a pierdut o „partidă bună”. Ești o femeie minunată și este pierderea lui!Nu te da bătută - deși îți este teamă să riști, să încerci lucruri noi, nu te da bătută din prima. Nu este vina ta, pur și simplu nu a fost să fie de această dată!(Sursa: www.cosmopolitan.ro)