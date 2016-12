Cum trebuie să fie gospodina modernă

Ştire online publicată Miercuri, 05 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Lucrurile nu sunt simple, pentru a oferi familiei o hrană sănătoasă și rațională, gospodina casei are nevoie de unele cunoștințe elementare de nutriție, astfel încât să poată alcătui un meniu echilibrat pentru toți membrii familiei.O masă nu trebuie să fie numai bine alcătuită din punct de vedere al alimentelor pe care le cuprinde, adică echilibrată, ci să fie și bine pregătită din punct de vedere culinar, dar și atrăgător prezentată. Foarte important este și cadrul în care se ia masa, căci de ambianță depinde și dispoziția psihică prielnică digestiei. Spe-cialiștii atrag atenția că studiile lui I.P. Pavlov au arătat marea importanță a factorului psihic în declanșarea secreției gastrice și în fixarea unor reflexe condiționate, determinate de senzațiile vizuale și olfactive. Iar savantul sovietic Lorie spunea: „Un rol esențial îl are cadrul general în timpul primirii hranei. Orice gălăgie, chiar discuțiile cu glas tare, diferite subiecte emoționante, pot să scadă brusc gradul de utilizare al hranei. E foarte important deci ca masa pe care se mănâncă, vesela, fața de masă, șervetul, să fie curate și îngri-jite, iar bucatele să fie frumos servite”.Se poate și bun, și repede?Femeia zilelor noastre nu mai poate consacra ore întregi bucă-tăriei, ca pe vremea bunicii. Fie că munca ei de acasă este sau nu dublată de o activitate profesională, gospodina trebuie să pregătească totul aproape singură și, mai ales, în timp cât mai scurt. Cel mai adesea, se întâmplă astfel: dornică să gătească ceva bun, ia în mână impresionantele colecții de bucătărie clasică și, răsfoindu-le, se gândește cu regret: „Grozave rețete, dar cine are timp să le prepare?”Timpul, „tiranul“ gospodinelor!Dezorientată, femeia se întoarce la sortimentele de conserve pe care industria i le pune la dispoziție, spre a face bucătăria mai rapidă, la afumături și mezeluri. Și totuși, n-ar trebui să-și piardă încrederea în bucătărie, care e un domeniu atât de vast, încât fiecare își găsește locul, chiar și cei mai grăbiți. De regulă, femeia moștenește o sumă de bune cunoștințe culinare. Să renunțe la ele? Nicidecum! Doar să le adapteze modului de viață actual. Să facă bucătăria simplificată, dar în același timp să pregătească lucruri care stârnesc apetitul și-ți fac plăcere să le consumi.Nu de alta, dar treaba în gospodărie nu se sfârșește niciodată. Dacă-ți pui mintea cu toate, nu mai dormi liniștită. Cum arată o zi din viața unei supergospodine? Serviciu, apoi fuga la piață, fuga acasă, gătit, spălat și câte și mai câte, până după miezul nopții. Iar când, în sfârșit, se așează în pat, el doarme de mult și ea adoarme instantaneu. A doua zi, filmul se repetă, secvență cu secvență. Doar că ea este din ce în ce mai obosită, mai abătută, mai copleșită. Concluzia? A fi perfectă în gospodărie are costurile ei în... feminitate. Mai ai timp de altceva? Adică să te mai coafezi din când în când, să te înnoiești cu o rochie modernă, să fii la curent cu noutățile și să-ți întâmpini soțul cu zâmbetul pe buze când vine acasă?Dacă gospodina din ziua de azi va învăța să fie nici prea-prea, nici foarte-foarte, adică să „uite“ din când în când de treburi pentru a fi femeie, viața de cuplu va avea doar de câștigat.