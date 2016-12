Cum se scuză bărbaţii care înşeală

Cum se scuză bărbații care înșeală

Ştire online publicată Miercuri, 16 Ianuarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nimeni nu-și dorește să fie înșelat, însă, uneori bărbații înșeală, iar relațiile de cuplu au de suferit. Probabil că vă întrebați care sunt semnalele care-i deconspiră pe bărbații care înșeală și-și pun în pericol relațiile de cuplu, și ce spun ei în asemenea situații. Dacă ai fost vreodată înșelată sau te întrebi dacă te înșeală poate că ți-ai auzit soțul spunând unele dintre aceste cuvinte.Este doar o prietenă. De curând, ai descoperit că soțul tău vorbește din ce în ce mai des cu o nouă persoană care se dovedește a fi femeie. Nu ți-a spus nimic până în clipă în care tu ai aflat despre ea și când îl întrebi dacă o poți întâlni, el îți răspunde ferm că nu.Respectă-mi intimitatea. Nu-mi umbla prin telefon. Nu vrea să-i atingi telefonul poate pentru că îi este teamă să nu găsești mesaje de la ea, sau poate primește unul chiar în timp ce tu te joci cu mobilul lui. Poate există și poze cu ea în telefon și nu dorește ca tu să le vezi.Mă înșeli, nu-i așa? Când un bărbat înșeală își acuză soția că are o aventură. Te întrebi de ce face asta? Pentru că se gândește: „Dacă eu pot să înșel, și ea mă poate înșela”.Nu mai ești bună de nimic. Încearcă să se convingă pe sine că nu mai ești persoana potrivită pentru el și de aceea a trebuit să caute pe altcineva.Pot să-mi spăl singur hainele. La început credeai că este drăguț încercând să te ajute. Din nefericire, în acest mod își poate ascunde cămașa murdară, mirosul străin de parfum sau alte „indicii” care ți-ar da de bănuit că are pe altcineva.Trebuie să rămân peste program, am o mulțime de făcut. Brusc are tot mai mult de muncă la birou și nu mai poate ajunge acasă decât mult după orele la care venea înainte. De fapt, nu are deadline-uri strânse de îndeplinit, ci poate o iubită și îi este teamă că s-ar putea să-l prinzi. (sursă: www.sfatulparintilor.ro)