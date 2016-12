Cum să transformi untul în biodiesel

Marţi, 17 August 2010

Untul nu este combustibilul viitorului, însă poate servi drept bază pentru biodiesel, susțin cercetătorii de la departamentul de agricultură al SUA. „E ceva ce nu s-a mai făcut până acum și am vrut să demonstrăm că se poate”, susține Michael J. Haas, șeful departamentului în cauză. El a colaborat cu BlackGold Biofuels, o companie mică din Philadelphia, care a realizat o linie specială de producție a biodieselului dintr-o gamă variată de produse necomestibile și ieftine (grăsimi, uleiuri, untură). „Untul rânced este plin de grăsimi, așa că l-am topit, am eliminat apa și am pus resturile în linia noastră de producție”, explică Emily Landsburg, managerul BlackGold, citată de NY Times. O moleculă de untură, ulei sau grăsime arată ca o meduză - licerina formează capul, din care pornesc „brațele”, adică lanțurile de acizi grași. În procesul de conversiune al celor de la BlackGold, o moleculă de metanol înlocuiește glicerina, producând astfel biodiesel. Este un proces flexibil, din punct de vedere al materiei prime care poate fi transformată în motorină ecologică, susține Landsburg. La finalul experimentului, BlackGold a transformat 360 de kilograme de unt în 283 de litri de biodiesel. Glicerina „decapitată” a fost refolosită pentru tratarea apei „poluate”, care a rezultat din proces. Drept urmare, cercetătorii americani militează acum pentru transformarea anuală în biodiesel a peste 45.000 tone de unt produs în SUA. „Din păcate, costul untului de consum este prea ridicat. Totuși, multe dintre resturile agricole, incluzându-le pe cele din fermele de lactate, ar putea fi transformate în biodiesel”, spune Haas. Prima fabrică mare de producție a biodieselului, care folosește tehnologia brevetată de BlackGold, a fost deschisă în San Francisco și va folosi, ca materie primă, uleiul ars aruncat de miile de restaurante din zonă. Planul este de a produce 1.300 de litri de biodiesel pe zi, din 45.000 de litri de apă amestecată cu ulei.