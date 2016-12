Cum să-ţi menţii silueta pe parcursul sărbătorilor

Cum să-ți menții silueta pe parcursul sărbătorilor

Ştire online publicată Vineri, 20 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă ești în vizită la cineva apropiat sau te afli la o petrecere, învață să spui nu, când vine vorba de mâncărurile care îți afectează negativ silueta și organismul, pentru că nu este nicio rușine.Ușor, ușor, am început să intrăm în spiritul sărbătorilor de iarnă, gândul ne stă tot mai mult la cadouri, brazi împodobiți, la serile liniștite petrecute alături de cei dragi, dar și la masa tradițională de Crăciun. Și pentru că am învățat, de-a lungul timpului, că sănătatea e mai importantă decât toate, depinde numai de noi ca, anul acesta, să îmbinăm utilul cu plăcutul și să ne bucurăm de zilele ce Crăciun, având, în același timp, mai multă grijă de organismul nostru. Așadar, astăzi vă prezen-tăm câteva sfaturi ale specialiștilor gustos.ro, pe care le puteți urma și dumneavoastră, pentru a vă păstra silueta pe tot parcursul sărbătorilor.Nu mânca în continuu. Atunci când ne așezăm la masa de Crăciun, alături de prieteni ori familie, uităm să ne mai ridicăm și prindem obiceiul de a mânca în continuu, orice ar fi pe masă. Așadar, de acest Crăciun, așază masa o singură dată, servește preparatele și strânge ceea ce a rămas pe masă de îndată ce toți au terminat de mâncat. După aceea, vă puteți distra cu un joc de grup sau de familie, puteți dansa ori depăna amintiri, fără grijă că veți mai ronțăi gustări non-stop.Bea apă. Pentru a elimina toxinele din corp, organismul are nevoie de cel puțin doi litri de apă pe zi. Nu uita de această regulă nici în timpul sărbătorilor. Atunci când te așezi la masa de Crăciun, ia lângă tine o sticlă de apă plată, pentru a te asigura că nu vei uita să te hidratezi din când în când.Redu cantitatea de alcool. Băuturile cu alcool conțin mult mai multe calorii decât ai putea să-ți închipui. Așadar, acordă mai multă atenție canti-tății pe care o con-sumi. Rezumă-te la unul sau două pahare de vin bun. În felul acesta, îți vei satis-face și pofta, dar vei reuși să rămâi în formă.Fă mișcare. Distrează-te din plin și bucură-te de atmosfera sărbătorilor. Fă plimbări lungi prin oraș, alături de prieteni, pentru a admira luminițele de Crăciun, dansează alături de familie sau, de ce nu, aleargă prin zăpadă sau pur și simplu, pe unde-ți place.Păstrează echilibrul. În zilele de sărbători, mulți dintre noi obișnuiesc să mănânce o singură dată, mult și bine. Ceea ce știm deja că nu este indicat deloc. Așadar, ai grijă ca și în această perioadă să consumi cinci mese pe zi (trei mese principale și două gustări), să te hidratezi constant și să păstrezi un echilibru. Nu zice nimeni că nu trebuie să mănânci din salata de boeuf, dar ce ar fi dacă anul acesta te-ai limita la o porție mică-mică?Învață să spui nu. Chiar dacă ești în vizită la cineva apropiat sau te afli la o petrecere, învață să spui nu când vine vorba de mâncărurile care îți afectează negativ silueta și organismul, căci nimeni nu te va judeca pentru asta. Dacă tu nu dorești să mănânci un anumit preparat care este, spre exemplu, mai bogat în grăsimi, refuză cu politețe, chiar dacă gazda face presiuni asupra ta. Când vei vedea că au trecut sărbătorile, iar silueta a rămas aceeași, vei constata că a meritat efortul.