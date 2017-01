Cum să te desparţi de iubit dacă locuiţi împreună

Cum să te desparți de iubit dacă locuiți împreună

Ştire online publicată Joi, 22 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Îți dorești o despărțire fără scene neplăcute și lucruri aruncate pe fereastră? Iată cum trebuie să procedezi când vrei să te desparți de iubit, atunci când locuiți împreună.Când locuitul împreună este problema. Sigur, iubirea voastră pare a trece peste orice încercare și v-ați hotărât să locuiți împreună pentru a împărți cheltuielile și pentru a fi de nedespărțit...la propriu! Acum o țineți constant din ceartă în ceartă, cu nicio posibiltate de remediere a relației prevăzută.Dar dacă, totuși, problemele dintre voi sunt iscate de simplul fapt că nu sunteți pregătiți să împărțiți aceeași locuință? Dacă este așa, nici nu se pune problema unei despărțiri (permanente) ci doar să vă acordați mai mult spațiu și să vă mutați separat.Cum îi spui că s-a terminat. Dacă știi că iubitul tău are un temperament violent, ar trebui să o faci într-un loc public, să ai aproape două prietene sau pe fratele mai mare, în timp ce o altă prietenă e la voi acasă și îți face bagajul cu cele mai importante lucruri. Nu sta în preajma lui singură după ce i-ai dat vestea. Dacă iubitul tău este un tip calm, poți să îi dai vestea în intimitatea locuinței voastre. Va fi dificil, dar este cea mai bună variantă, pe care v-o datorați reciproc. Eventual, poți să îți faci bagajul și să stai la o prietenă câteva zile și apoi să îți muți lucrurile treptat.Cum împărțiți lucrurile. În mod evident, cadourile nu se returnează, oricare ar fi valoarea acestora, decât în cazul în care vorbim de o bijuterie moștenire de familie sau ceva de acest gen. La cererea lui expresă, este bine să îi înapoiezi cadourile, pentru a evita crearea unor discuții și reproșuri inutile. Până la urmă obiectele se pot înlocui, pe când oamenii și relațiile nu și ar fi bine pe viitor să vă acordați un vot de încredere. În cazul celorlalte obiecte cumpărate la comun, poate chiar a unui animal de companie, decizia va fi mult mai dificilă. În orice caz, nu trebuie să vă grăbiți să hotărâți nimic, mai ales că veți fi probabil amândoi supărați și vor apărea și orgoliile voastre în joc. Sugestia noastră este să vă faceți amândoi o listă cu obiectele pe care vi le doriți în mod special și să negociați pentru ele. Spre exemplu, în schimbul fotoliului preferat îi poți lăsa lui alte obiecte prețioase, poate tableta sau alte obiecte mai mici pe care acesta și le dorește.Cui rămâne apartamentul? În funcție de situație, aceasta poate deveni cea mai grea decizie în cazul unei despărțiri, mai ales dacă amândoi vă doriți să păstrați locuința. Iar locuitul împreună în continuare nici nu intră în discuție, oricât de prietenește v-ați fi spus pa. În principiu, are un avantaj cel care are numele pe contractul de chirie.(Sursa: www.cosmopolitan.ro)