Cum să rămâi mereu conectat cu jumătatea ta

Ştire online publicată Sâmbătă, 07 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

În ziua de astăzi nu poți să mai zici că ești la curent cu tot ceea ce se întâmplă în jurul tău dacă nu ai un gadget - telefon mobil - de ultimă generație, conectat la Internet. Cuplurile moderne țin astfel mereu legătura, oriunde în lume s-ar afla, iar creatorii continuă să lanseze aplicații pentru a le ușura comunicarea Snapchat.Snapchat-ul este printre preferatul tuturor cuplurilor cărora le place să atragă atenția jumătății trimițând fotografii indecente. Partea bună la această aplicație este că atât mesajul, cât și fotografiile trimise se autodistrug imediat ce le atingi. În plus, se pare că aplicația îți trimite un semn atunci când content-ul tău sexy primește tratamentul: screenshot.Feel me. Feel me este una dintre cele mai drăguțe și mai romantice aplicații de pe piață. Aplicația îți arată în timp real, unde este degetul celuilalt pe ecran, iar atunci când atingi și tu același loc vibrează și se aprind lumini.Kindu. Unele cupluri nu au nevoie de ajutor pentru a vorbi despre activitățile care au loc în spatele ușilor închise. Pentru ceilalți s-a inventat Kindu. Dacă dorești să îți scoți relația din rutină, optează pentru această aplicație care îți recomandă idei romantice pentru nopți senzuale. Tot ce mai rămâne de făcut este ca tu și partenerul tău să acceptați.Better Haves. Pentru cuplurile stabile, respectiv pentru cei care locuiesc împreună sau sunt chiar căsătoriți, s-a inventat această aplicație care se pare că va ajuta cu bugetul. Dacă nu știi cum să vă organizați venitul lunar - statisticile arată că banii reprezintă unul dintre cele mai discutate subiecte în cuplu și o reală sursă a stresului - acum există o aplicație care să vă ajute.Ovuline. Tot pentru cuplurile stabile, cele care își doresc să devină părinți, este și aplicația Ovuline. Aceasta ajută partea feminină a cuplului să își monitorizeze ciclul lunar pentru a determina perioada perfectă pentru a concepe un copil.(Sursa: www.one.ro)