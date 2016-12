Cum să planifici o vacanţă în Viena

Cum să planifici o vacanță în Viena

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Este unul dintre cele mai frumoase orașe ale Europei și de aceea este vizitat de milioane de turiști, indiferent de perioada anului. Metropola este ideală atât pentru un sejur, cât și pentru o mini-vacanță de week-end. Dacă plănuiești să ajungi aici, urmează pașii de mai jos.Pasul 1. Perioada de vizităDupă ce te decizi să vizitezi Viena, este bine să te gândești serios la perioada pe care o alegi pentru o astfel de excursie. Perioadele cele mai aglomerate din punct de vedere turistic sunt vara și iarna. Dacă vrei să ai mai mult spațiu și să beneficiezi de prețuri ceva mai mici, alege primăvara sau toamna pentru vizită. Și vremea va fi suficient de bună pentru a te plimba pe jos.Deoarece are foarte multe obiective turistice, este bine să-ți faci o listă înainte de plecare și un plan de vizită. Un ghid turistic te poate ajuta, fie că este vorba despre o ediție cumpărată, fie că mergi într-un grup organizat. Viena însă este un oraș care poate fi vizitat fără probleme pe cont propriu.Pasul 2. Ce viziteziViena găzduiește în permanență concerte, festivaluri și alte evenimente. Ce ai de făcut este să consulți agenda de evenimente înainte să pleci, dacă ai de gând să participi la sărbătorile, expozițiile și spectacolele care au loc aici. Pentru evenimente deosebite precum concertele unor artiști de talie internațională sau pentru balurile din iarnă trebuie să-ți rezervi bilet cu luni înainte.Pasul 3. Transport.Zboruri low cost din România spre Viena găsești la companiile aeriene precum Sky Europe sau Germanwings. La Sky Europe există în prezent o promoție pentru cursele Viena - București, cu prețuri de la 40 euro. Pentru companii de linie , găsești bilete de avion spre Viena din București, Sibiu, Timișoara, Iași, Cluj, Bacău.Pasul 4. CazareUn avantaj al orașului îl constituie faptul că deține locuri de cazare pentru toate buzunarele. De la hosteluri la hoteluri și pensiuni, metropola are ceva pentru fiecare. În perioadele din an în care au loc evenimente speciale (precum Balul Vienez, sărbătorile de iarnă, concerte etc), prețurile la camere sunt mai ridicate.La agențiile din România găsești oferte de sejururi în Viena în orice perioadă din an și pentru o mulțime de ocazii: concerte ale unor vedete internaționale, Crăciun, revelion, Ziua Îndrăgostiților, 1 și 8 Martie, Paște, shopping de primăvară, circuite de vară, toamna vieneză etc. În iulie, o vacanță de 5 zile în Viena te costă 300-400 de euro. Pachetul asigură 4 nopți de cazare cu mic dejun într-un hotel de 4 stele din Viena și biletul de avion cu o companie low cost (toate taxele incluse). (sursa:www.timp-liber.acasa.ro)