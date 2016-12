Cum să păstrezi corect pâinea ca s-o menţii proaspătă

Cum să păstrezi corect pâinea ca s-o menții proaspătă

15 Octombrie 2013

Indiferent de sortiment, pâinea își poate prelungi viața dacă știi cum s-o păstrezi. Iată câteva modalități de a păstra corect pâinea, recomandate de foodstory.ro:Păstrarea pâinii în frigider. Este inamicul cel mai mare pentru pâinea proaspătă pentru că retrogradarea amidonului apare mai repede la temperaturile mici din frigider. Singurul avantaj al depozitării în frigider este că încetinește apariția mucegaiurilor.Păstrarea pâinii în congelator. Este una dintre soluțiile bune, dacă vrei să ai peste câteva săptămâni o pâine perfectă, întrucât la temperaturile din congelator, modificarea moleculelor de amidon este oprită. Este o metodă bună și pentru pâinea de casă, cu condiția s-o congelezi imediat după ce se răcește. Trebuie însă învelită bine în folie alimentară de plastic și, eventual, feliată, pentru a se putea decongela cât avem nevoie.La temperatura camerei. Deși la prima vedere pare cea mai proastă soluție, la temperatura camerei pâinea își păstrează cel mai bine textura, cu condiția s-o împachetezi corect, astfel încât să limitezi expunerea la aer. Poți folosi chiar și o pungă de plastic în cazul franzelelor sau chiflelor cumpărate pentru că nu va atrage umiditatea care să producă mucegai. Pâinile cu coaja tare ar trebui păstrate în pungă de hârtie.Cum revitalizezi o felie de pâine. Cea mai bună metodă este să o reîncălzești 5-10 minute în cuptor, învelită în folie de aluminiu, cu condiția să o mănânci rapid după asta.