Cum să laşi loc de „Bună ziua!“ la fostul loc de muncă

Cum să lași loc de „Bună ziua!“ la fostul loc de muncă

Ştire online publicată Joi, 05 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune că o demisie este un final de drum și un nou început, însă este foarte important să fie bine gestionată.Motivele pentru care ai ajuns la demisie pot fi generatoare de multe comentarii sau frustrări și, cu siguranță, vor lasă lucrări întrerupte în echipa din care ai făcut parte, pe care va trebui să le preia un alt fost coleg. Specialiștii Cariere.ro sunt de părere că, la prima vedere, pare simplu să demisionezi. Anunți angajatorul despre decizia ta și, conform intervalului legal, vei părăsi compania, după un anumit număr de zile. Însă, dacă vrei să lași uși deschise, căi de legătură și să eviți potențiale obstacole în viitor, este bine să o faci cu responsabilitate și, de ce nu cu... grație.Demisia, un moment dificilOricum ai pune însă problema, o demisie este un moment dificil și pentru tine, și pentru șeful tău, și pentru echipa în care ai lucrat. În primul rând, dacă ai decis să pleci: ține-o pentru tine, nu răspândi în companie vestea înainte de a discuta cu șeful tău. Va fi foarte neplăcut impresionat să afle ultimul și, dacă se întîmplă așa, va reacționa probabil destul de neplăcut. În al doilea rând, programează cu atenție momentul în care o vei face și cere o întâlnire șefului tău, în care să discutați despre acest lucru și despre pașii ce vor trebui parcurși de către tine și cei care vor prelua responsabilitățile tale. Fii pregătit să discuți, să răs-punzi la întrebări și, mai ales, nu uita să fii politicos.Nu arunca pe masă toate frustrărileNu este nici-decum momentul să-ți expui toate frustrările: nu se rezolvă nimic și oricum ai decis deja să pleci. Ex-pune-ți motivele cu fermitate, dar și cu considerație pentru aspectele pozitive ale activității tale profesionale în acel loc de muncă. Trebuie să ai scrisoarea de demisie pregătită și semnată. Nu uita să o dai șefului tău, uitându-te în ochii lui. Mulțumește-i și lui, și echipei! Lasă lucrurile în ordine, fă o predare ca la carte: un coleg va putea fi prietenul tău în continuare, va putea chiar să îți dea recomandări bune pentru noul loc de muncă. Dacă însă îl lași cu toate treburile nerezolvate pe cap, ai putea pierde un sprijin important în viitor.Nu uita să fii discretFără doar și poate, orice companie are reguli legate de confidențialitate, protecția datelor, documente care pot fi extrase din companie sau nu. Este elegant, legal și recomandabil să respecți aceste reguli. Nu uita nici de interviul de… exit: dacă șeful tău sau un coleg de la Resurse Umane alocă timp pentru o astfel de întâlnire, înseamnă că, într-adevăr, apreciază oamenii și experiența lor de lucru în acea companie. Și nu uita că minciuna are picioare scurte, așa că răspunde politicos și sincer la toate întrebările din așa-zisul interviu de părăsire a companiei. Este extrem de important să pleci din firma în care ai lucrat în condiții oneste, cu fruntea sus, pentru că nu se știe niciodată ce-ți oferă viața. În plus, este un semn de eleganță să lași loc de „Bună ziua!” în general, și cu atât mai mult la fostul job.