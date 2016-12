Cum să-l convingeţi pe cel mic să doarmă la prânz

Cum să-l convingeți pe cel mic să doarmă la prânz

E un tărăboi cumplit, toată lumea se agită: copilul nu vrea să doarmă la prânz și pace! Cam așa se desfășoară fiecare zi de când a început vacanța. Juniorul are de-acum aproape patru ani și se consideră prea mare pentru siestă. Protestează, ripostează, dar nu cedează. În final se face ora 16.00 și tot nu doarme. Astfel de scene au loc zilnic în aproape fiecare casă. Copiii din ziua de azi nu mai dorm la prânz, își spun părinții și cedează mult prea repede în fața micului terorist. Însă este o atitudine greșită, căci, chiar dacă au trecut de vârsta de trei-patru ani, copiii tot mai au nevoie de o repriză de nani peste zi. Somnul de după-amiază este benefic pentru dezvoltarea armonioasă, atât la nivel fizic, cât și psihic. Stimulează creșterea, sistemul imunitar, precum și capacitatea intelectuală a copilului, memoria, capacitatea de concentrare și relaționare. Un copil de trei ani are nevoie de 10 până la 15 ore de somn pe zi. Fiecare organism este unic, astfel încât ritmul propriu este cel care va decide dacă micuțul va dormi o oră sau trei, la prânz. Important este să doarmă! Iar asta depinde de noi și de strategia noastră de a-l convinge. Iată câțiva pași care ne pot ajuta să ușurăm corvoada dormitului de după-masă.1. Stabiliți un programPe măsură ce copiii cresc, vor avea nevoie de timpi diferiți de somn. După vârsta de un an și jumătate, de regulă, ei renunță la una dintre cele două reprize de nani din timpul zilei, rămânând doar una principală, la prânz. Întocmai ca și programul meselor, este treaba noastră, a părinților, să facem un orar cu somnul de prânz. Pe cât posibil, culcați-l la aceeași oră, pentru că, astfel, va ști că asta trebuie să se întâmple în fiecare zi și va fi mult mai cooperant. Trebuie să doarmă în același loc în care doarme și noaptea, nu în patul părinților și nici pe cana-peaua din camera de joacă. 2. Creați atmosferăPăstrați o temperatură confortabilă în dormitor: un pic de răcoare este cel mai bine. Trageți transpe-rantele și faceți întuneric. Păstrați liniștea, dar nu complet. Nu este nevoie să eliminați chiar toate zgomotele, dar evitați-le pe cele puternice, care ar putea să îi atragă atenția copilului. Când se trezește ridicați jaluzele și lăsați lumina să pătrundă în cameră și întâmpinați-l cu bucurie și veselie, ca o recompensă pentru că a dormit. Va fi și el foarte încântat de izbânda sa. 3. Rutina este secretul!Mâncați prânzul, apoi petreceți 10-15 minute în dormitor, jucându-vă ușor, înainte de nani, ca o rutină de pregătire. Stingeți televizorul, dacă există unul în camera lui. Cântați-i o melodie sau citiți o poveste, apoi dați stingerea. Nu cedați rugăminților, plânsetelor și altor tactici de a sări peste somn. După care nani! Fiți fermi pe poziție și nu cedați vociferărilor sale. 4. „Nu dormim, doar ne odihnim un pic!” Indiferent cât de insistent este, explicați-i că pare puțin obosit și trebuie să se odihnească înainte de repriza de joacă, parcul, plaja sau plim-barea de după-amiază. Funcționează foarte bine asigurarea că „Nu dormim, doar ne odihnim puțin!”. Evident că el va adormi foarte rapid, dacă va sta liniștit în pat, ascultând po-vestea sau așteptându-l pe Moș Ene.