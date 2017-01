Cum să găteşti o friptură ca la restaurant

Cum să gătești o friptură ca la restaurant

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Februarie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă anul acesta ți-ai propus să ajungi măcar la stadiul de începător într-ale gătitului, Foodstory are pentru tine cele mai bune trucuri de gătit. Vrei să te bucuri de o friptură suculentă și gustoasă, pregătită acasă? Învață să o gătești ca la restaurant. Iată câteva trucuri de la cei mai buni maeștri din domeniu: Lasă carnea să ajungă la temperatura camerei înainte să o gătești. Astfel, se va găti uniform și mult mai bine. Nu pune ulei pe grătar sau pe carne. Dacă e de calitate, are suficientă grăsime cât să se facă perfect. În plus, uleiul arde și îi schimbă savoarea. Condimenteaz-o cât mai simplu. Sarea Kosher e cea mai bună. Dacă vrei, poți să pui și piper, dar după ce o gătești.Cum să faci cele mai bune rețete de sosuri pentru paste. Te-ai blocat în rețete de paste cu sos de roșii clasic și sos alb, la care singurele variații pe care le faci sunt felurile de paste pe care le folosești? Repertoriul tău de rețete ar putea primi un suflu nou, combinând atât ingredientele clasice: roșii, bacon, brânzeturi, dar și unele noi: un pesto cu portocale, capere și mentă sau avocado și lămâie. Cum să gătești un orez pufos. Nu e deloc greu să gătești un orez perfect. Din contră. Dacă ții cont de câteva trucuri, dezvăluite de Jamie Oliver, te poți bucura de o masă delicioasă într-un timp rapid. Ai nevoie de o cană plină cu orez. Este o cantitate suficientă pentru 4 persoane. Torni orezul într-o oală. Pune peste orez două căni pline cu apă clocotită și puțină sare. Pune-l la fiert 8-10 minute, la foc mare, cu capacul pus. Dacă vrei să-i dai culori sau arome diferite, e la fel de simplu: adaugi condimentele în apa în care fierbi orezul. Poți folosi șofran, cardamom, scorțișoară, turmeric, în funcție de rețeta pe care ți-o dorești. Cum să tai ceapa fără să plângi. Ceapa este unul dintre puținele lucruri din lume care te poate face să plângi fără să fii trist. Iată ce ai de făcut ca să nu mai verși lacrimi în bucătărie atunci când trebuie să toci ceapă pentru rețetele preferate: Ascute cuțitul înainte să toci ceapa: pentru că taie mai bine și tocatul va fi mai ușor și mai rapid, dar asta nu înseamnă decât că vei lăcrima o perioadă mai scurtă de timp. Înmoaie ceapa în apă: curată ceapă, taie-o în jumătate și ține-o în apă rece timp de o ora înainte să o toci. Rezultatul? Vei varsă lacrimi mai puține, dar nu vei scapă de tot de ele. În plus ceapa va fi apoasă și va trebui să o usuci bine dacă vrei să o călești. Cum să cureți usturoiul rapid. Dacă ai de curățat mai mult usturoi deodată, procedează în felul următor: zdrobește cu palma căpățâna de usturoi astfel încât să se separe cățeii. Apoi, pune-i pe toți într-o oală mare, acoper-o și agit-o foarte tare. Vor ieși gata curățați. Dacă ai de curățat mai puțini, poți curăța câte un cățel cu ajutorul unui cuțit de bucătărie. Apasă-l cu lama acestuia, cu grijă mare să nu te tai, apoi înlătură coaja.