Cum să găseşti cazare ieftină pentru o vacanţă reuşită

Cum să găsești cazare ieftină pentru o vacanță reușită

Ştire online publicată Sâmbătă, 27 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Indiscutabil, unul dintre aspectele importante ale unei vacanțe reușite este bugetul, chiar dacă teancul de bani din portofel nu este suficient pentru ca zilele de concediu să ne asigure o stare de bine.Fie că plecați într-un concediu prelungit la mare sau într-un city break, aveți nevoie de bani pentru transport, cazare și masă. Pentru un transport cât mai ieftin posibil, potrivit DivaHair, se recomandă cursele low-cost sau charter, mașina personală sau asocierea cu prietenii și închirierea unei mașini. Pentru masă, puteți încerca tavernele locale mai ieftine, mâncarea din supermarketuri și piețe sau res-taurantele care nu apar în ghidurile turistice. Însă cazarea este și mai importantă, întrucât o vacanță confortabilă este tot ce ne dorim după un an de muncă.Perioada de extrasezonÎn perioadele de extrasezon se pot găsi mai multe locuri de cazare foarte bune, din cauză că numărul solicitărilor este mai mic. Spe-cialiștii spun că perioadele cele mai potrivite sunt martie-mai și sep-tembrie-noiembrie.Cazare convenabilă în sezonDacă, totuși, îți dorești să mergi în vacanță în plin sezon, iată câteva sfaturi pentru a găsi mai ușor o cazare ieftină:l Multe site-uri de profil (booking, agoda, airbnb, Hostelworld) au super oferte, care expiră foarte repede. Tot ce ai de făcut este să le urmărești cu atenție și să nu eziți atunci când găsești ceva pe placul tău!l Dacă optezi pentru o vacanță printr-o agenție de turism, cele mai interesante oferte sunt cele Early Booking (poți face rezervări la prețuri bune din iarnă/primăvară) sau Last Minute (locuri neacoperite la prețuri foarte bune - singurul dezavantaj fiind că trebuie să pleci imediat, într-o zi sau două).l Și ofertele all inclusive sunt foarte bune. Vei găsi la pachet cazare, transport și masă - prețul acestuia fiind mult mai mic decât dacă ai cumpăra individual fiecare serviciu. În plus, ți se garantează un hotel de 4-5 stele.l Pe forumuri, bloguri sau site-uri de socializare (Facebook, Twitter) poți găsi localnici sau chiar români care trăiesc în orașul în care vrei să mergi în vacanță. Este foarte posibil ca aceștia să cunoască pensiuni și hoteluri mai ieftine, care nu apar în oferte. Întreabă și s-ar putea să ai noroc!l Există câteva site-uri speciali-zate, internaționale, prin care oamenii din toată lumea își pun la dispoziție canapeaua pentru tine, în mod gratuit. Printre cele mai importante se numără: Couchsurfing. com, Servas.org, Hospitality Club, Global Freeloaders. Mulți se întreabă dacă aceste site-uri/comunități sunt sigure. În funcție de alegerea ta și de... instinct, da, garantat, sunt sigure. Cel mai bun și mai echilibrat site este Couchsurfing.com. Nu trata această comunitate ca pe o modalitate de a obține o cazare gratis. Este o oportunitate fascinantă de a schimba păreri, de a învăța despre țara respectivă, despre oamenii ei, de a socializa. Vei avea nevoie de un cont cât mai bine creat, cu informații complete despre tine. Tu poți alege persoana la care vrei să locuiești după mai multe criterii: sex, vârstă, ocupație, hobby-uri, prieteni, referințe, verificări, limba vorbită, comentariile celor care au mai stat la ea.House Sitting. Pentru cei care dețin o casă, mai există și varianta schimbului. Site-urile care intermediază astfel de schimburi au mai multe niveluri de verificare și de control al persoanelor înscrise. Poți încerca pe Home Exchange, Seniors Home, Exchange, IHEN sau Home for Exchange. Iată deci suficiente metode pentru ca bugetul rezervat concediului să nu mai fie coșmarul celor care dispun de resurse financiare modeste.