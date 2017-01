Cum să fii un părinte mai bun, prin "educaţie prin iubire"

Cum să fii un părinte mai bun, prin "educație prin iubire"

De ce educație prin iubire? Ce înseamnă acest concept și cum poate fi pus el în practică a explicat Liliana Tudose, educator prenatal în cadrul BB Center și consilier prenatal la Spitalul Privat Isis.„Educația prin iubire - este un concept pe care BB Center Constanța l-a îmbrățișat încă de la începuturile existenței sale. În urma discuțiilor cu părinții am constatat că aceștia au nevoie de direcții, de sprijin afectiv, dar și de cât mai multe exemple pozitive.Fiecare generație își are răscrucea ei. Acum simțim că este răscrucea educației pe care am primit-o de la părinții noștri, una rigidă, axată pe reguli pe care nu le-am înțeles, în care au predominat conveniențele. Adesea am simțit că multe dintre lucrurile impuse de părinții noștri nu ni se potrivesc, dar părinții de astăzi au învățat să se exprime, să se descopere, să recunoască și să accepte că pot fi diferiți.De aceea, își doresc ca pe micuții lor să îi educe relaxat, printr-un stil de educație în care să predomine încrederea în sine îmbinată cu iubire. Astfel, ei caută căi, metode, își doresc în jurul lor specialiști care să le aducă confirmări, pentru a atesta ceea ce simt”, a afirmat Liliana Tudose.Educația prin iubire începe înainte de naștereÎnvățăm să fim părinți chiar înainte de naștere, comunicând cu bebelușul din interiorul pântecului. Până acum, a afirmat educatorul prenatal, sarcina a fost urmărită doar din punct de vedere medical, iar trăirile femeii care urmează să dea viață prindeau contur doar în momentul în care își vedea copilul. „Dar acum, femeia se simte mamă numai când se gândește la micuț și când simte emoțiile sufletului ce trăiește în interiorul său. Studiile în psihologie asociate cu studiile medicale au demonstrat că un copil considerat până nu demult doar un făt are o dezvoltare armonioasă din punct de vedere medical, dacă este însoțit de sentimentele de iubire ale mamei”, a continuat consilierul.În consecință, educația începe înainte de naștere. „Educația prin iubire începe înainte de a avea micuțul real în brațe. Un tânăr va fi pregătit să fie părinte, dacă își va înțelege emoțiile, propria copilărie, respectiv își va crea o legătură armonioasă cu sine și cu cei din jurul său”, a adăugat Liliana Tudose.„Odată cu nașterea, creșterea micuțului, descoperim că avem alte emoții, diferite trăiri anticipate sau unele care ne surprind. Desco-perim că partenerul poate fi diferit în rolul de tată, iar cuplul poate avea o altă direcție, una simplă, minunată sau alta ușor anevoioasă.Cu toții ne dorim să fim „PĂRINȚI MAI BUNI” sau măcar LA FEL DE BUNI pe cât au fost părinții noștri. În cadrul centrului nostru, am organizat cursuri adresate gravidelor, părinților, copiilor prin care ne dorim cu ajutorul psihologilor, să conștientizăm că fiecare părinte, prin iubirea pe care i-o poartă copilului său, poate fi UN PĂRINTE MAI BUN.Irina Petrea a pornit în toată țara campania de sprijin a părinților. Avem scopuri comune, iar prin ceea ce a transmis Irina, Supernanny, în emisiuni dar în principal în cărțile destinate educației copilului, a reușit să ofere încredere și o traiectorie multor părinți dintr-o generație ușor debusolată”, a mai spus educatorul prenatal.v v vDacă vrei să știi cum poți să fii un părinte mai bun, vino sâmbătă, 16 februarie, la hotel Flora la seminarul ținut de Supernanny Irina Petrea.Seminarul se desfășoară între orele 10,00 - 15,00, iar participarea este pe bază de invitație, care se va elibera la sediul Bebe Center Constanța, strada Negru Vodă, nr. 5, etajul 1; costul unei invitații este de 50 lei/persoană. Mai multe detalii, la numărul de telefon 0746.587.456.