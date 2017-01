Cum să fii propriul tău nutriţionist

Cum să fii propriul tău nutriționist

Marţi, 22 Iulie 2014

Având în vedere că oamenii sunt diferiți între ei, și organismul reacționează diferit la aceleași metode de slăbire. Dacă unii au pur și simplu noroc și reușesc să dea jos kilogramele promise printr-o anume dietă, majoritatea eșuează și se resemnează, gândindu-se că nicio metodă nu va funcționa. Din fericire, lucrurile nu stau chiar așa. Astfel, potrivit csid.ro, oricine poate slăbi dacă ține cont de câteva reguli simple.Slăbește cu alimente care îți placProcesul de slăbire se rezumă la crearea unui deficit caloric, adică să mănânci mai puține calorii decât consumă corpul tău. Astfel se va crea un deficit de energie, iar corpul tău o să fie nevoit să recurgă la rezervele de grăsime pentru a face față acestui proces.Dietele standard de pe internet nu funcționează tot timpul și asta pentru că ele nu iau in calcul nevoile tale calorice, ci se concentrează pe crearea unui deficit caloric cât mai mare, astfel încât să se poată aplica la întreaga populație. Reversul medaliei este că o dietă atât de restrictivă va fi mult prea greu de ținut pentru o persoană care probabil nu are nevoie de un efort atât de mare ca să slăbească. În plus, scăderea în greutate este un proces de adaptare care durează săptămâni, poate chiar luni de zile, iar dacă nu vei putea menține un regim alimentar strict pe această durată, atunci probabil este mai bine să nu te apuci de la bun început de el.De aceea, este mult mai benefici să-ți pui la punct propriul tău regim alimentar, care ai constatat, din experiențele anterioare, că funcționează și pe care îl poți urma cu ușurință timp de două luni, trei luni sau poate chiar și un an. O să fie atât de ușor de ținut deoarece va fi compus în mare parte din alimente care îți plac ție.