Cum să faci sex cu iubita prietenului tău! Reţeta care nu dă greş!

Cum să faci sex cu iubita prietenului tău! Rețeta care nu dă greș!

Ştire online publicată Sâmbătă, 09 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Cum să o convingi pe iubita prietenului tău să se culce cu tine, aceasta este întrebarea, noi îți oferim răspunsul!Pentru a face sex cu iubita amicului tău, trebuie să urmezi câțiva pași foarte importanți. Aceștia sunt redați într-un scurt filmuleț de pe internet.Pentru început, ai nevoie de un cuțit, o verighetă și de mult soare!Pasul 1.Pune-ți verigheta pe deget și evită să mai vorbești cu prietenii tăi timp de o lună.Pasul 2. Nu te mai rade și petrece-ți toată ziua la piscină.Pasul 3. După o lună, când barba ți-a crescut destul de mult și inelul ți-a lăsat urmă pe deget, este momentul să-ți dai verigheta jos.Pasul 4. Dă-ți toate hainele jos, ia cuțitul și taie-te în diferite locuri ale corpului. Apoi, intră prin efracție în casa prietenului tău.Pasul 5. Intră în dormitorul prietenului tău. Întinde-te pe podea și așteaptă ca ea să vină. Când intră în cameră, prefă-te că ești inconștient. Las-o să te scuture puțin și apoi deschide ochii. Rănile de pe corp îi vor distrage atenția și nu va observa că ești dezbrăcat.Pasul 6. Când te va întreba ce ai pățit, trebuie s-o ignori și să o întrebi în data ești. Dacă va fi 15 septembrie, ea îți va spune că e 15 septembrie. Mai departe, tu întreab-o "ce an?", și ea o să îți spună, dacă e anul 2012, că e anul 2012. Reacția ta trebuie să fie: "a funcționat". Prefă-te că leșini din nou și, după câteva secunde, dacă ea este o fire curioasă, o să te întrebe: "Ce a funcționat?".Pasul 7. După ce o să te trezești, ea o să fie ostilă și suspicioasă. Atunci trebuie să-i spui: "Am venit din viitor".Pasul 8. Fă o pauză pentru câteva secunde ca să înțeleagă spusele tale. Între timp, du-ți mâna la gât ca să observe urma verighetei de pe deget.Pasul 9. Acum vine partea cea mai grea: Monologul. Este timpul să o convingi că:- în viitor, voi doi sunteți căsătoriți- lumea se apropie de sfârșit și poți inventa un război tehnologic- că relația voastră nu decurge așa cum ar trebui- că actualul ei iubit va fi lovit de o mașină peste 6 luni și că ea n-ar fi trebuit să-l lase să meargă la muncă în acea zi- că te-ai întors în timp fiindcă ești sigur că ea ar fi fost mult mai fericită cu actualul ei iubit dacă nu ar fi fost mort- dacă face exact ce îi spui, pe viitor iubitul ei nu va muri și nici nu va trebui să se căsătorească cu tine și să sufere.Pasul 10. În acest moment, ea ar trebui să fie copleșită de emoții. Sărut-o cu încredere de rămas bun.Pasul 11. Urmează să faceți sex. Doar în viitor ați făcut-o de atâtea ori, ce contează dacă acum o mai faceți odată!