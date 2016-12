Cum să faci faţă angajatorilor prea iscoditori

Cum să faci față angajatorilor prea iscoditori

Ştire online publicată Joi, 21 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Care este profesia părinților? Care este persoana pe care o apreciați cel mai mult? Care sunt calitățile voastre? Care sunt defectele voastre? Pregătiți-vă să răspundeți la aceste întrebări, întrucât mulți angajatori le preferă la interviul de angajare, și nu numai. Iată ce vă recomandă specialiștii eJobs.ro, pentru a acorda răspunsuri inspirate și întrebărilor-capcană.Care sunt calitățile voastre?Această întrebare nu ascunde nicio capcană, este inevitabilă în timpul interviului, însă, atenție, puteți s-o întâlniți sub diferite forme: «Care sunt punctele voastre forte?», «Ce vă place cel mai mult?» etc. Pentru a răspunde cât mai bine la această întrebare, încercați să aflați care sunt calitățile cele mai potrivite pentru profilul căutat de angajator.Sunteți o persoană ambițioasă?Nimeni nu răspunde negativ la această întrebare. Dar ce-l intere-sează pe angajator este să măsoare gradul ambiției voastre. În cele mai multe cazuri, el nu se mulțumește cu acest răspuns și sigur va reveni cu întrebări de genul: «Cum ați defini ambiția voastră?» sau «Cum ați defini o persoană ambițioasă?».Care sunt defectele voastre?Pentru această întrebare, cei mai mulți candidați răspund că nu sunt foarte încântați să vorbească despre defectele lor. Dar, cum acest răspuns nu este deloc inspirat, trebuie să găsiți răspunsuri și pen-tru această întrebare. Într-adevăr, este destul de dificil de răspuns la această întrebare, dar puteți spune că pentru a vă cunoaște cu adevărat din punct de vedere profesional, este ne-voie de ceva mai mulți ani de experiență.Ce faceți pentru a vă perfecționa?Această întrebare poate fi pusă în orice moment, fie pentru că v-ați întrerupt studiile destul de devreme, sau pentru că sunteți un tânăr absolvent cu o experiență vastă. Pentru angajatori, este important să știe dacă vă doriți să progresați și dacă aveți stabilit un obiectiv la nivel profesional.Care sunt interesele voastre?Cu această întrebare, angajatorul analizează ultima rubrică din CV-ul vostru. Trebuie să țineți cont de două reguli: În primul rând este foarte important să aveți ceva de spus. În al doilea rând, trebuie să știți că nu puteți să vă reinventați viața. Hobby-urile voastre sunt cele care vă reflectă personalitatea.Iar lista întrebărilor-capcană la un interviu de angajare poate să continue. În plus, întrebările pot fi legate direct de jobul pentru care aplicați și, de aceea, se recomandă să aveți cât mai multe date despre firma și postul la care aspirați.