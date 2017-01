Cum să dezvoltaţi abilităţile de a scrie ale copilului dumneavoastră

Cum să dezvoltați abilitățile de a scrie ale copilului dumneavoastră

Sâmbătă, 18 Octombrie 2008

Tot ce trebuie sa faceți este să îl încurajați și să-i dați tot ce are nevoie. Încă de la vârsta de un an, trebuie să îi dați creioane și hârtie sau carte de colorat când își arată interesul pentru mâzgălit. Lăsați-l să mâzgălească ori de câte ori vrea, dar luați o pauză dacă se enervează. Învățați-l pe copil să își descarce nevoile artistice pe foaia de hârtie pe care o are în față și nu pe pereți sau pe podea. Încercați să nu îl lăsați să mănânce articolele și luați-i creioane care nu sunt toxice. Nu trebuie să îl învățați de la o vârstă fragedă să scrie cifre și litere, ci doar atunci când micuțul se arată interesat. Anumite studii arată că puștii care învață să scrie de acasă cifre și litere au un avantaj la începutul școlii, dar îl pierd după aceea, când realizează că nu mai pot memora la fel cum au făcut-o înainte. În final, asigurați-vă că vorbiți cu prichindelul și îi citiți cât se poate de mult. Cu cât aude mai multe cuvinte, cu atât se dezvoltă creierul lui mai bine. În plus, se dezvoltă și abilitățile de comunicare ale copilului.