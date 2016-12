Cum să alegi pardoseala potrivită pentru fiecare cameră

Ştire online publicată Miercuri, 18 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Oricat ai incerca sa le ignori, podelele sunt sufletul si trupul unei incaperi. Ele iti pot purta pasii pe un taram de vis, in timp ce-ti bucura privirea. De aceea, trebuie sa le acorzi atentia cuvenita si sa le transformi astfel incat sa te reprezinte si sa iti scoata locuinta din anonimat. Iata cateva idei de pardoseli la moda, perfecte pentru fiecare camera:Piatra naturala pentru holHolul de la intrare este, probabil, zona cu cel mai intens trafic. De aceea, trebuie sa optezi pentru materiale rezistente asa cum este piatra naturala. Joaca-te cu marimile si formele lespezilor, daca vrei sa obtii un aspect relaxat si rustic.Podele cauciucate pentru baiDaca holul este expus circulatiei, in baie te confrunti cu problema umezelii. Designerii moderni sugereaza folosirea podelelor cauciucate pentru aceste incaperi, deoarece se curata cu usurinta si nu sunt alunecoase nici macar atunci cand se umezesc. Opteaza pentru culori aprinse, astfel te vei bucura de o baie retro si vesela.Materialul pe care il folosesti pentru podeaua din bucatarie trebuie sa fie termorezistent si usor de curatat, pentru ca spatiul destinat gatitului este expus riscurilor de a fi patat cu grasimi. Placile din gresie lucioasa au aceste calitati, asa ca sunt cele mai potrivite pentru bucatarie. In plus, ai avantajul ca poti da frau liber imaginatiei in ceea ce priveste culorile si ca le poti asorta cu felurite tipuri similare de faianta, pentru un aspect original si personalizat.Silul clasic sau ecologic pentru dormitoare si livingIn ceea ce priveste alegerea podelei potrivite pentru camerele de dormit si pentru cea de zi, designerii de interior oscileaza intre parchet din lemn si parchet laminat. Primul este clasic si elegant, pe cand al doilea este mai accesibil ca pret si mai usor de intretinut.Cat despre tendintele de a-ti decora locuinta cat mai ecologic, poti lua in calcul varianta podelei din bambus sau a celei din pluta. Bambusul creste rapid, iar recoltele se regenereaza in doar 2-3 ani, spre deosebire de alte tipuri de lemn, a caror crestere dureaza intre 15 si 20 de ani. In plus, cele doua tipuri de podea sunt antialergice si sunt varianta cea mai potrivita pentru cei care au astfel de probleme.(sursa:www.casa.acasa.ro)