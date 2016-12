Cum să alegi jucăria potrivită pentru copilul tău

Luna cadourilor doar ce a început, iar profitul comercianților de jucării și dulciuri crește considerabil în această perioadă. Părinții sunt bombardați de tot felul de oferte, pentru toate buzunarele. Însă, când prețul este mai mic, calitatea și siguranța produselor lasă de dorit.Mai sunt doar câteva zile până la prima sărbătoare din luna decembrie, iar constănțenii au luat cu asalt magazinele pentru a avea grijă ca Moș Nicolae să pună cele mai frumoase jucării și cele mai bune dulciuri în ghetuțele copiilor cuminți. Sfaturi de luat în seamă când cumpărați jucăriiChiar dacă agenții economici pun la dispoziția clienților o gamă variată de produse, inspectorii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor recomandă cumpărătorilor să fie foarte atenți când aleg jucăriile pentru cei mici. Astfel, ANPC vă sfătuiește să nu cumpărați astfel de produse de la vânzătorii ambulanți sau din locuri unde nu se eliberează facturi sau bonuri și chitanțe fiscale, necesare în cazul unei eventuale reclamații. Mai mult, trebuie să verificați dacă există marcajul CE, care arată că produsul este în conformitate cu legislația în vigoare. Trebuie să țineți cont și de vârsta copilului când alegeți jucării și să vă uitați dacă instrucțiunile de folosire și avertismentele specifice sunt traduse în limba română. Ce jucării sunt periculoase pentru copiiPe rafturile magazinelor se găsesc și jucării care ar trebui evitate cu orice preț. Este vorba de cele care au muchii tăioase, piese ușor detașabile, de dimensiuni mici, care pot fi înghițite. Pe lista jucăriilor nerecomandate de ANPC se află și cele care sunt constituite numai din magneți permanenți sau cele alimentate electric. În acest caz trebuie să verificați starea cablului și a prizelor și dacă jucăria furnizează o tensiune mai mare de 24 de volți. În plus, cel mai bine ar fi să îi supravegheați pe cei mici când se face alimentarea jucăriei. Fără jucării gonflabile pentru sugariExistă anumite jucării care necesită o atenție deosebită din partea părinților. Spre exemplu, jucăriile gonflabile prezintă riscul de ingerare, iar copii se pot sufoca prin ocluziune atunci când jucăria se umflă în proporție mare. „Standardul EN 71-1 interzice utilizarea materialelor expandabile atunci când dimensiu-nea se mărește cu mai mult de 5% din dimensiunile inițiale”, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Prin urmare, baloanele, păpușile, mingile și orice alte jucării gonflabile nu trebuie oferite copiilor mai mici de 36 de luni.Risc de arsuri la păpușile și mașinuțele cu bateriiJucăriile care funcționează cu baterii pot face mai mult rău copilului tău decât ai crede. Există riscul de arsuri prin contactul cu bateriile supraîncălzite, sau de intoxicare în caz de ingerare. De asemenea, este posibil ca bateriile să explodeze și să ardă pielea și ochii. Pentru siguranța copiilor, trebuie să țineți cont de sensul de branșare a bateriilor dar și de termenul limită de valabilitate al acestora. În plus, starea lor trebuie verificată în mod regulat. ANPC atenționează că micuții care nu au împlinit încă un an și jumătate se pot juca doar cu produse al căror compartiment de baterii nu îl pot deschide singuri. În final, cei de la Protecția Consumatorilor vă recomandă să semnalați orice problemă de siguranță pe care o constatați la produsele destinate copiilor.