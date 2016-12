Cum să ai şi carieră de succes, şi fericire în cuplu!

Cum să ai și carieră de succes, și fericire în cuplu!

Ştire online publicată Vineri, 06 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Studii recente arată că de cele mai multe ori este mai greu să găsim persoana cu care să împărtășim intimitatea, decât să decidem pentru ce companie dorim să lucrăm pentru a avea satisfacții profesionale cât mai mari.Suntem tentați să credem că viața privată și cea profesională sunt diferite și aplicăm pentru fiecare alt tip de standard, însă realitatea este că atât relația de cuplu, cât și cariera pot fi conduse după aceleași reguli care să ne aducă succesul. Specialiștii Cariere.ro au identificat câteva dintre modalitățile care pot atrage succesul în profesie și preveni dificultățile în dragoste.Definirea nevoilor. Jobul ideal nu îți iese în cale din ziua „unu” de cău-tare, iar partenerul ideal nu are un profil identic pentru toți. Și cariera de succes, și fericirea în cuplu se construiesc în timp, cu eforturi și răbdare. De aceea este foarte important ca lucrurile care stau la baza acestei construcții să fie cât mai clare și să răspundă nevoilor noastre reale și prioritare. Așadar, cercetează-ți dorin-țele și selectează apoi nevoile reale pe care le ai vizavi de job sau față de partenerul de cuplu. Dacă stabilitatea este cuvântul-cheie, atunci te vei concentra pentru a intra într-o relație pe termen lung: vei ignora partenerii care își doresc doar o aventură, la fel ca și companiile unde fluctuația de personal este foarte mare.Setarea așteptărilor. Ca să îți atingi obiectivul, trebuie să te asiguri că acesta este bine formulat și măsurabil, indiferent că este vorba de viața privată sau de cea profesională. După ce știi clar care este prioritatea ta, formulează și compromisurile pe care ești dispus să le accepți: nivelul salarial sau poziția de start în noua companie, respectiv atributele fizice sau cele legate de vârstă, de exemplu, în cazul unui partener de cuplu.Autoevaluarea. Știm care ne sunt nevoile și ne-am setat așteptările. Pasul următor este autoevaluarea sau, cu alte cuvinte, punctele noastre forte pe care mizăm în ce am inițiat și lucrurile pe care trebuie să le îmbunătățim pentru a ne atinge obiectivul. Dacă știm că poziția pe care o vizăm într-o companie presupune multă interacțiune externă, ne vom exersa cât mai bine limbile străine. La fel cum este posibil ca, pentru a dezvolta o relație cu acel partener de viață pe care ni-l dorim, să fie nevoie să ne documentăm cu privire la tehnicile de negociere în cuplu.Puterea imaginii. Priviți-vă în oglindă, analizați-vă garderoba și limbajul corpului și, dacă este cazul, faceți ajustările necesare. Niciun angajator care face recrutare pentru o poziție oficială, de relații cu publicul de exemplu, nu va selecta o persoană care nu este atentă la imaginea ei, la fel cum, în cazul unui job foarte creativ, o ținută formală nu este tocmai cea mai potrivită. La fel de sensibil la imaginea pe care o transmitem este și un posibil partener. Dacă purtăm doar haine de culoare închisă, fără accente și ruperi de „tentă”, mesajul transmis este că ne dorim să fim lăsați în pace. Iar dacă nu avem obiceiul să ne privim interlocutorul în ochi, conexiunea este foarte greu de făcut - ca și în cazul unui angajator. Cu atât mai mult atunci când e vorba despre un posibil partener de relație.Planul de acțiune. Și când este vorba de un job, și despre un potențial partener, definește clar situațiile pe care le poți utiliza pentru a cunoaște oameni cu profilul „desenat” de tine sau pentru a afla despre noi oportunități de job care răspund nevoilor tale. Include aici toate sursele publice, dar și canalele, ideile pe care ți le pot oferi prietenii tăi, cunoștințele sau familia. Oricât de pregătiți am fi, oricât de bune ar fi planurile pe care ni le-am făcut, este posibil ca cercul restrâns în care ne mișcăm să ne limiteze opțiunile. Pentru ambele variante există specialiști care ne pot extinde opțiunile, iar psihologul poate ajuta mult.