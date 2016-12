Cum să ai o casă mai răcoroasă vara

Ştire online publicată Marţi, 11 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vremea s-a încălzit, iar dacă nu suporți aerul condiționat sau nu ai acces la un astfel de aparat, nu dispera. Specialiștii csid.ro te ajută cu o serie de trucuri menite să instaureze confortul în casă și în perioadele cele mai toride.În primul rând, indiferent de trucurile pe care le folosești în casă, asigură-te că pe balcon sau pe prispa locuinței să fie multă verdeață. Așadar, pune ghivece din abundență cu plante care iubesc soarele și care vor atrage mare parte din temperatura mediului ambiant. Una dintre cele mai bune, mai economice și mai… gustoase soluții verzi se referă la busuioc, plantat în ghivece nu foarte mari și în tufe generoase. În felul acesta, vara vei avea la fereastră o plantă care iubește soarele, care se dezvoltă rapid și îți oferă aromele potrivite pentru orice salată. Iar toamna, rupi frunzele de busuioc, le pui la uscat sau le toci și le congelezi, pentru a le folosi în sezonul rece. Busuiocul este recunoscut drept o plantă cu reale virtuți pentru stimularea imunității. În plus, planta nu e doar utilă, căci poate arăta spectaculos dacă nu te limitezi la un singur ghiveci.Nu renunța la draperii, jaluzeleÎn interiorul casei, ideal ar fi să folosești draperii, jaluzele și chiar obloanele care iarna te apără de frig. Sunt extrem de utile și pe timpul verii. Puterea soarelui între orele 11.00-16.00 este atât de mare, încât poate să-ți afecteze florile de interior, parchetul etc. Așa că folosește aceste accesorii la toate geamurile. Toate sunt eficiente dacă aerisești dimineața devreme. Aerul rece de care te poți bucura doar la ore matinale va fi oarecum menținut prin blocarea geamurilor. De asemenea, e nevoie obligatoriu de plase pentru insecte în această perioadă a anului.Așternuturi albeCât privește așternuturile în care dormi, mai ales că noaptea pot fi în unele perioade de-a dreptul insuportabile din punct de vedere termic. Alege doar așternuturi albe, pe care ar trebui să le calci ca să dea o senzație de rece. Bumbacul absoarbe foarte bine transpirația corpului, deci vei avea parte astfel de nopți relaxate. Mătasea naturală oferă însă cea mai puternică senzație de răcoare, cu condiția de a suporta un astfel de material în contact direct cu pielea.Cada plină cu apă receȘi în privința camerelor din casă ai nevoie de precauție. De exemplu, baia ar trebui ventilată perfect, iar ușa ținută cât mai multă vreme închisă după ce faci duș. Nu de alta, dar dacă un aer cald devine și umed, vei avea senzația de sufocare. În timpul nopții însă e bine să umpli cada cu apă rece și s-o menții până dimineața. Oferă un plus de răcoare.Instalațiile electrice, închise noapteaȘi în privința instalațiilor electrice din casă e nevoie de multă grijă. Cuptorul aragazului, de exemplu, se folosește doar la nevoie. Închide deci toate instalațiile electrice din casă pe timpul nopții, din cauză că absolut toate degajă căldură. Și televizorul trebuie deconectat în timpul somnului, nu doar închis, pentru că doar astfel nu generează aer cald.Dacă locuiești la casă, cea mai bună alternativă pentru perioada verii este izolația cu cel puțin cinci centimetri de polistiren. Mai ai nevoie de geamuri cu protecție UV sau de obloane. Iar în privința culorii, toți specialiștii sunt de acord că lipsa acesteia duce la un efect răcoros. Este vorba de alb, dar e lesne de înțeles cât de pretențioasă poate fi îngrijirea unei case cu fațadă albă. Însă merită efortul!