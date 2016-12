Cum s-a pregătit Nea Marin pentru viaţa de club din Mamaia

Cum s-a pregătit Nea Marin pentru viața de club din Mamaia

Ştire online publicată Sâmbătă, 29 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Zilele acestea, într-un club din centrul stațiunii Mamaia, vedetele sunt chinuite fără excepție de către Nea Marin, cu ocazia filmărilor la cel de-al cincilea sezon „Serviți, vă rog!”, difuzat de Pro Tv. Dar nicio vedetă nu pare a fi la fel de nefericită ca Răzvan Fodor. El este pus față în față cu cel mai mare coșmar al său, mulțimea de oameni. Dacă până și pe soția sa o refuză când este vorba de mers la cumpărături, Răzvan nu are de ales și pe Nea Marin nu poate să-l înduplece. Fodor trebuie să intre în locul din coșmarurile lui, mall-ul, ca să promoveze petrecerile cu toți ceilalți, însă are un atac de panică de toată frumusețea: „Răzvan suferă de agorafobie, nu-i plac mulțimile, știam că o să-i fie greu, dar nu mă gândeam că iese atât de urât”, spune Nea Marin.- Cum e viața în club?- De când am aflat că o bună parte din acest sezon îl vom petrece în Crema Summer Club din Mamaia, care include plajă, terasă și club de noapte, m-am speriat un pic, pentru că implică exact ceea ce n-am făcut eu până acum, adică petreceri în cluburi. Cred ca am fost de două ori într-un club de noapte toată viața, așa că am decis că este nevoie să mă pregătesc pentru ce mă așteaptă. Cu o lună înainte să începem filmările am început pregătirea fizică: în fiecare dimineață, trezirea la 6 și jumătate, masa la 7, apoi mers cu bicicleta în parc o oră și jumătate, chiar două, iar seara, o oră și jumătate prin cartier, ca să îmi cresc rezistența. Celor două antrenamente li s-a adăugat dans cât cuprinde, plus că am avut o mulțime de colaborări.- Cât este de diferit programul din timpul filmărilor față de programul dumneavoastră obișnuit?- Este total diferit cel de la filmări față de programul meu obișnuit. Dacă în general, când nu sunt plecat prin țară, am zile în care lucrez cu ansamblul de balet de la 9 dimineața la ora 13 sau de la 15 până la 20, la „Serviți, vă rog!” lucrăm aproape 24 de ore. Mă trezesc la 5:30 ca la ora 6 să le pot da deșteptarea vedetelor, iar la ora 1-2 noaptea încă se filmează.- Aveți timp de odihnă pe durata filmărilor?- Ziua nu am timp să mă odihnesc deloc, dar dacă prind patru ore de somn, pentru mine este suficient. Mai sunt zile în care producătorii îmi lasă câte o oră să mă relaxez puțin, însă numai eu, vedetele n-au de ce să se odihnească, ele stau numai trei-patru zile la filmări și au treabă multă. Cu toate acestea, eu am și pedepse, și recompense pentru invitați: cei care își fac bine treaba mai primesc dezlegare pentru o baie în mare, o plimbare cu bărcuța, o oră de odihnă.- Sunteți recunoscut pentru exigența cu care tratați vedetele. Ați schimbat regis-trul?- La fel rămân! Nu m-am schimbat eu în 50 de ani, de când eram copil, dar acum! Pe cei care nu își fac treaba îi așteaptă pedepse cât se poate de multe. Sunt un om sociabil, plin de viață, dar când îmi propun ceva, duc treaba până la capăt. În realitate, sunt aproape la fel de dur ca pe platourile de filmare pentru că toată viața am lucrat cu tineri și trebuie să fii un pic auto-ritar, altfel ți se urcă toți în cap!- Ce zice familia despre faptul că lipsiți atât timp de acasă?- Prima persoană care îmi simte lipsa este soția, apoi nepoții. Cu greu m-am despărțit de ei, dar le-am promis că ne revedem în curând. De fiecare dată au venit la mine în vizită, și la munte, și în Deltă, și la circ. Îi aștept trei-patru zile, spre finalul sezonului, împreună cu soția mea.- Ce pretenții aveți în acest sezon de la vedetele care vă vor pica pe mână?- Pretențiile sunt aceleași ca de fiecare data: să fie serioși, să muncească și să respecte clienții, vorba aceea: „Clientul nostru, stă-pânul nostru!”.- Ce vedetă vă dă cele mai multe bătăi de cap în acest sezon?- Momentan, Fodor și Bobonete sunt pe primul loc, fac tot felul de năzbâtii, complotează ca să mă enerveze.