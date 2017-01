Cum recunoaştem un copil agresiv

Cum recunoaștem un copil agresiv

Agresivitatea și furia sunt etape normale în procesul de dezvoltare a unui copil. Sunt însă cazuri când acestea ating cote alarmante. Iată care sunt semnele după care poate fi recunoscut un copil agresiv: r Are accese de furie frecvente - apar încă de la vârste fragede, când cel mic nu are un vocabular suficient de dezvoltat pentru a se exprima. r Dă dovadă de agresivitate fizică - dă cu jucăriile de pământ când este supărat sau când nu i se face pe plac. Mușcă, împinge, lovește alți copii, trântește ușile când se supără pe părinți. r Nu are prieteni - deși este încurajat de părinți să-și facă prieteni, îi respinge, îi lovește și restul copiilor au reticențe în a-și petrece timpul cu el. r Se simte mereu nedreptățit - spune adesea că nu este iubit și apreciat, că el este mereu cel pedepsit. Potrivit psihologilor, la un moment dat copiii nu vor mai exprima verbal aceste nemulțumiri, ci vor trece la fapte de agresiune. Agresivitatea copiilor este o problemă serioasă, care, dacă nu este tratată la timp, poate duce la probleme psihologice grave pe termen lung.