Cum pregătim gazonul pentru anotimpul cald

Ştire online publicată Marţi, 02 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După trecerea iernii, peluza necesită o serie de lucrări specifice, pentru o bună pornire în vegetație, informează gradina.casa.ro. Rezultatele acestor lucrări se vor cunoaște pe toată perioada anului, îmbunătățind aspectul și calitatea gazonului.1.Tunsul gazonuluiReprezintă cea mai cunoscută lucrare aplicată peluzelor. Intervalul de tundere este cuprins între 7 și 10 zile, fără a depăși o înălțime a ierbii de 10-12 cm. În caz contrar, aceasta se va îngălbeni la bază.Este indicat ca lucrările să fie făcute începând cu luna martie, odată ce nu mai există riscul de îngheț.2. Înlăturarea resturilor vegetaleAceastă lucrare are ca scop evitarea formării unui strat compact, ce îngreu-nează pătrunderea apei în sol, favorizând și apariția unor boli.3. ScarificareaEste recomandată peluzelor cu o vechime de minimum un an și reprezintă o afânare a solului compactat și se realizează cu ajutorul unui utilaj ce are cuțitele dispuse vertical.4. FertilizareaReprezintă hrănirea gazonului. Astfel se va stimula pornirea în vegetație a plantelor. De preferință se va folosi un îngrășământ granulat, ce va asigura cantitatea optimă de elemente nutritive disponibile pe o perioadă de 2-3 luni.5. Controlarea sistemului de irigareSe va face pentru o bună funcționare pe tot parcursul anului și se vor remedia eventualele defecțiuni apărute din cauza înghețului sau altor factori.6. Completarea golurilorcu sămânță de gazonAtunci când temperaturile din timpul nopții sunt peste 8 grade C, se poate executa această lucrare. Suprafețele deteriorate din gazon se vor afâna cu ajutorul uneltelor și după semănat se poate presăra pământ bine mărunțit sau nisip pentru a feri semințele de păsări și pentru a asigura o bună germinare.(sursa: gradina.casa.ro)