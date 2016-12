Cum poţi avea o sufragerie elegantă

Cum poți avea o sufragerie elegantă

Ştire online publicată Joi, 20 Iunie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

O sufragerie elegantă depinde de modul în care îmbini stilul și confortul. Descoperă 5 principii ale unei sufragerii elegante, care te pot ajuta să schimbi în bine look-ul casei tale.Un spațiu cu un stil foarte mo-dern, dar rece și lipsit de confort, nu poate fi cu adevărat elegant. Pentru un look sofisticat, dar care este demn de un cămin cald, urmează câteva principii simple.Decorează sufrageria cu mobilier din lemn masivMobila din lemn masiv asigură un element care lipsește de la mobilierul foarte modern din metal, sticlă sau plastic: senzația de trăinicie. Câteva piese cu un design potrivit cu viziunea ta pot completa cu adevărat look-ul sufrageriei. Nu toate piesele de mobilier din lemn masiv au un look clasic, dar aspectul lor oferă un aspect mai plăcut sufrageriei tale.Creează un spațiu cald și confortabilSenzația unui cămin este foarte importantă în sufragerie, iar mobilierul este elementul principal prin care o poți crea. O canapea mare și comodă, cu perne decorative, este o idee bună, dar este important să nu cumperi piese de mobilier prea mari pentru spațiul pe care îl ai la dispoziție.Atunci când tavanul nu este foarte înalt, evită corpurile de iluminat masive, deoarece aces-tea pot oferi senzația unui spațiu înghesuit. Această coordonare a spațiului, pe orizontală și pe verticală, care să lase suficient loc pentru a te plimba cu ușurință prin toată camera, este deosebit de importantă.Asigură repetarea motivelor graficeAspectul finisat și omogen al unei sufragerii elegante ține și de repetarea motivelor grafice, pe cel puțin două piese de mobilier sau texturi. Din acest motiv, este mai bine să începi cu un set de mobilier, la care poți adăuga și alte piese de mobilier, care aparțin aceluiași stil.Limitează paleta cromaticăO sufragerie elegantă are în general o paletă cromatică limitată la câteva nuanțe. Culorile naturale sunt mult mai relaxante pentru tine, dar și pentru musafirii pe care îi vei primi în sufragerie. Asigură-te că nu folosești prea multe culori și că nu există contraste puternice.Combină în mod rafinat texturileUn element care oferă și eleganță și confort este modul în care texturile sunt îmbinate corect. Dacă ai pereții monocromatici fără texturi deosebite, ai mai multă libertate pentru alegerea tapițeriei pentru mobilierul dintr-o sufragerie de nota 10. (sursa: www.casa.acasa.ro)