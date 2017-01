Cum poate fi corectat sindromul Down

Sâmbătă, 22 Februarie 2014

Din păcate, destul de mulți părinți se confruntă, alături de copii lor, cu problemele delicate ale acestei afecțiuni. Recomandările furnizate mai jos de Sănătate.ro pot fi o mână de ajutor întinsă celor care au nevoie de ele.Înainte de asta, însă, trebuie precizat că sindromul Down este însoțit de o evoluție anormală a dezvoltării motorii și de abilități motorii reduse. Acest fapt se datorează comportamentului explorativ redus și sistemului neuromotor afectat. Copii cu sindrom Down au probleme cu deprinderile motorii fine - coordonare, manipulare, au o rezistență mai mică la efort cu oboseală rapid instalată datorită hipotoniei musculare, execută dificil sarcini motorii complexe. Se pot, de asemenea, evidenția probleme de coordonare ochi-mână, dexteritate scăzută și o scădere a vitezei de reacție.Tratamentul kinetoterapeuticDificultățile și întârzierile în dezvoltarea motrică a copiilor cu sindrom Down pot fi corectate și corijate cu ajutorul kinetoterapiei. Acțiunile care trebuie întreprinse sunt următoarele: îmbunătățirea posturii în fiecare etapă de dezvoltare; dezvoltarea stabilității și echilibrului prin exersarea reacțiilor posturale și de stimulare proprioceptivă; disocierea și variația mișcărilor; îmbunătățirea și îmbogățirea deprinderilor motrice de bază și aplicativ-utilitare; antrenarea deprinderilor necesare vieții de zi cu zi; corectarea deficiențelor ce pot apărea datorită tonusului scăzut (picior plat, genu recurvatum, lordoză, abdomen proeminent); dezvoltarea coordonării mișcărilor; creșterea, cât este posibil, a tonusului muscular; antrenarea capacității de efort.Important! La copiii cu sindrom Down se recomandă începerea cât mai devreme a programului kinetic, program numit “intervenție timpurie”. Astfel, șansele ca acești copii să obțină în viitor un grad cât mai mare de independență cresc simțitor. De asemenea, părinții sunt învățați să lucreze și ei cu proprii copii, în urma consilierii kinetoterapeuților, ei devenind, practic, adevărați co-terapeuți.