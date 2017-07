Cum negociezi salariul pe care ţi-l doreşti

Cum negociezi salariul pe care ți-l dorești

Ştire online publicată Joi, 13 Iulie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Negocierea salariului poate fi un proces care îți provoacă foarte mult disconfort. Vrei să obții atât cât simți că valorezi, dar nici nu vrei să-l ofensezi sau să-l sperii pe viitorul tău angajator. Situația aceasta devine și mai complicată când piața joburilor este dificilă.Atunci când ofertele de joburi sunt puține, iar oamenii aflați în căutarea unui job sunt numeroși, ai putea fi tentat să accepți ce ți se oferă. Dar acesta este rareori lucrul cel mai deștept pe care-l poți face, scrie cariereonline.ro.Indiferent de starea pieței joburilor, ar trebui să negociezi întotdeauna. „Nu-ți dorești niciodată să spui doar mulțumesc”, afirmă Katherine McGinn, profesor de business administration la Harvard Business School și coautor al cărții „When Does Gender Matter in Negotiation?”. Obținerea unui nou job sau a unui nou rol este o oportunitate de a-ți majora pachetul salarial, ceva ce nu îți iese în cale atât de des. John Lees, expert în strategii de carieră și autor al cărții „How to Get a Job You’ll Love”, spune că oamenii rareori au șansa de a-și renegocia condițiile salariale înainte de minimum doi ani de la angajare.„Sfatul pe care l-am primit când am absolvit facultatea a fost să încerc să am în buzunar oferta care ar fi pe locul doi în topul preferințelor mele atunci când negociez pentru cea de pe primul loc”, spune Danny Ertel, partener fondator al unei firme de consultanță. Bineînțeles, e mai greu să faci acest lucru într-o piață a joburilor care este foarte dificilă. Atunci când nu ai alternative, un job sau alte oferte, ai mult mai puțină putere, recunoaște McGinn.Ce să faci când oferta e prea scăzutăDacă suma inițială e mai scăzută decât așteptările rezonabile pe care ți le-ai stabilit, simte-te liber să-ți exprimi cu respect dezacordul. McGinn îți sugerează să spui ceva de genul: „Poate că nu am comunicat suficient de bine valoarea pe care cred că o pot aduce în organizația voastră, fiindcă îmi sună ca o sumă pe care ați oferi-o cuiva care …”.