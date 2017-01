Cum îţi spune o femeie, fără vorbe, că nu o interesezi

Cum îți spune o femeie, fără vorbe, că nu o interesezi

Marţi, 26 Februarie 2013

E limpede că bărbații și femeile folosesc limbaje distincte. Atât de distincte încât de multe ori bărbații nu înțeleg semnalele transmise de femei, trăind cu senzația că acestea sunt atrase de ei. Inducerea în eroare este cu atât mai accentuată cu cât femeile ascund în mânecă un întreg arsenal de tehnici subtile de respingere care nu pot fi descifrate decât de „cunoscători”.Pentru ca bărbații să nu mai pice atât de ușor în cursa întinsă de partenerele lor, publicația online The Frisky a întocmit o listă cu semne care demonstrează că anumite semnale transmise de o femeie partenerului său anunță clar dezinteresul acesteia.1. Nu-ți răspunde la fel. Dacă tu o suni și îi lași mesaje după mesaje în căsuța vocală, iar ea îți răspunde printr-un sms fad, e limpede că nu o interesezi într-atât de tare încât să se deranjeze să te sune.2. Conflict de interese. Într-o societate într-o continuă viteză, pretextul unui program aglomerat este plauzibil atâta vreme cât este susținut de o scuză solidă. Atâta vreme cât îți servește pe tavă o scuză de genul „trebuie să fac curățenie în apartament” este evident că preferă să facă șmotru decât să se întâlnească cu tine.3. Privirea. Și evitarea contactului vizual atunci când dansați sau luați o cină romantică reprezintă un semn indiscutabil a lipsei de atracție din partea ei.4. Generozitatea. Dacă tu încerci să o faci să se simtă bine în dormitor, iar ea nu se obosește să te răsplătească, atunci este evident că lucrurile scârțăie din nou.5. Atenția. Dacă flirtează cu necunoscuții mai mult decât cu tine, este semn clar că nu cântă-rești prea mult în ochii ei.6. A cincia roată... În timp ce tu te dai peste cap să pregătești o ieșire romantică în doi, ea își aduce fără menajamente gașca de prieteni. Viziunile voastre nu coincid: e timpul să-i spui la revedere.7. Prietenii „binevoitori”. Încă o manevră care să te facă să-ți iei tălpășița este dezvăluirea din proprie inițiativă și fără prea multe ocolișuri a părerii proaste pe care o au prietenii săi despre tine.8. Nu te îmbrățișează. Relații sexuale și nimic altceva. Dacă după contactul sexual nu urmează niciun fel de intimitate, este clar că te folosește și nimic mai mult.9. Are alte variante. Dacă pune pe tapet tot felul de povești despre tipi „sexy”, atunci ai face bine să nu te încurci cu ea, pentru că, în mod clar, episoadele nu vor fi singulare.10. Îmbrăcămintea. O femeie are cu siguranță un arsenal de „ținute sexy” care îi pun și mai bine în valoare feminitatea. Dacă nu apelează la ele atunci când este cu tine, înseamnă că nu crede că meriți efortul. (sursă: www.studenție.ro)