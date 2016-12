Cum ÎŢI REPARI maşina în caz de ACCIDENT? Atenţie la CAPCANE!

Cum ÎȚI REPARI mașina în caz de ACCIDENT? Atenție la CAPCANE!

Anual, în Constanța, se înregistrează mii de accidente rutiere ușoare, în urma cărora rămân pagube materiale. Pe lângă acestea, mai sunt multe altele în care intensitatea impactului este mult mai mare, iar urmările pe măsură: victime omenești și avarii serioase.Așadar, iată ce aveți de făcut dacă ați fost implicat într-un accident rutier și cum vă puteți repara mașina fără a avea probleme cu legea și fără a scoate bani din buzunar.Chemați poliția dacă accidentul e cu victimeDupă producerea coliziunii, imediat trebuie să verificați dacă există victime omenești: răniți sau decedați. Dacă vreunul dintre participanții la trafic prezintă și cea mai mică problemă medicală (sângerează, are stări de rău, amețeli, acuză dureri, etc.), sunați imediat la 112 și anunțați producerea evenimentului, solicitând prezența la fața locului a unei ambulanțe și a poliției rutiere. Foarte important: nu mișcați poziția autoturismului. Acest lucru se va realiza doar după ce polițiștii finalizează cercetările. În această nefericită situație, oamenii legii vă vor indica ce pași trebuie făcuți în continuare (în funcție de vinovăția sau implicarea fiecărui șofer) și vă vor elibera certificatele doveditoare pentru a vă putea repara mașina. Dacă accidentul nu a fost din culpa dvs., veți primi o copie după asigurarea șoferului vinovat, cu care vă puteți repara mașina.Constatare amiabilăDacă în urma accidentului toată lumea este în regulă și nu sunt răniți, atunci puteți scoate mașinile de pe carosabil sau parca pe banda 1, pentru a nu îngreuna circulația rutieră în zonă. În această situație, puteți recurge la procedura constatării amiabile, mai ales dacă șoferul vinovat își recunoaște culpa. Împreună cu celălalt șofer, aveți 24 de ore la dispoziție pentru a vă prezenta la biroul de constatări daune a firmei de asigurări cu care șoferul vinovat are încheiată polița RCA. Aici veți completa un formular standard, în care veți descrie cum s-a întâmplat evenimentul, urmând ca inspectorul să analizeze avariile și să deschidă dosar de daună. În urma evaluării, acesta va da acceptul pentru intrarea în reparație a autoturismului avariat de către șoferul vinovat. Cel mai probabil, firma de asigurări vă va prezenta o listă cu service-uri agreate de ea cu care are decontare directă. Acest lucru are avantajul că șoferul nu va trebui decât să ducă mașina în service și să o ia după reparații, fără a fi implicat în chestiuni ce țin de facturare, devize de plată, sau chiar să plătească din propriul buzunar reparațiile.Atenție la capcanele asiguratorilorExistă însă și numeroase probleme ce se ascund în spatele acestei proceduri ce pare foarte facilă și la îndemână. În acest sens, specialiștii vă dau câteva sfaturi pentru a nu cădea în capcane:1. Nu acceptați orice service, mai ales dacă autoturismul dvs. este nou sau are o valoare ridicată. Asiguratorii nu vor avea niciodată interesul să vă trimită la cele mai bune service-uri sau în reprezentanțe auto, deoarece serviciile de calitate sunt și cele mai scumpe.2. Dacă acceptați ca mașina dvs. să ajungă într-un service oarecare, verificați ca toate piesele schimbate de mecanici să fie conforme. Certificatele de calitate și conformitate pot fi o minimă garanție.3. Solicitați firmei de asigurări ca autoturismul dvs. să intre în reparații într-un service agreat de brand-ul mașinii. Dacă aveți SKODA mergeți într-un service SKODA, dacă aveți BMW mergeți la reprezentanța BMW, etc. Cel mai probabil, asiguratorul o să încerce să vă convingă că va dura mai mult timp, că procedurile sunt mai greoaie. Nu trebuie să cedați, deoarece noile reglementări din domeniul asigurărilor vă ajută. „Partea păgubită are dreptul de a solicita despăgubiri pentru prejudiciile produse vehiculului și înainte de efectuarea reparației acestuia. Asiguratorul RCA are obligația de a stabili cuantumul despăgubirii la valoarea prețurilor practicate de către unitățile de specialitate sau prevăzute în cataloagele de specialitate astfel încât despăgubirea primită să-i permită păgubitului efectuarea reparațiilor. Reamintim totodată faptul că, în orice situație, păgubiții au posibilitatea de a efectua reparația la orice unitate reparatoare doresc, indiferent dacă aceasta se află sau nu pe lista service-urilor cu care societatea de asigurare are încheiate convenții de colaborare. Asiguratorul RCA are obligația de a efectua plata dosarelor de daună, în maxim 10 zile de la data depunerii ultimului document necesar stabilirii răspunderii și cuantificării daunei”, ne-au declarat reprezentanții Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.4. Nu acceptați niciodată diferite sume de bani de la societățile de asigurări la negru și fără vreo evaluare prealabilă a daunelor mașinii. Vă puteți trezi că ați primit 10.000 lei bani în mână, sumă care v-ar putea încânta la început, pentru a constata apoi că paguba este dublă.Dacă accidentul s-a produs din vina dvs., polița RCA nu vă va ajuta cu nimic la repararea propriei mașini. Așa că, ori aveți o asigurare facultativă CASCO care vă va scuti de cheltuieli, ori vă reparați mașina din proprii bani.