Cum îţi păstrezi partenera fidelă?

Cum îți păstrezi partenera fidelă?

Ştire online publicată Miercuri, 06 Martie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Nu avem nevoie de mulți bani pentru a fi un tată bun și, astfel, un partener bun. Dacă îți dorești ca partenera ta să fie fidelă, venitul tău nu este important, deoarece nevoile nutriționale ale copiilor sunt relativ ușor de respectat.Asta înseamnă, prin urmare, că femeile sunt credincioase din alt motiv. Copiii au nevoie de îngrijire socială mai mult decât orice alt animal de pe planetă. Prin urmare, este logic ca o femeie să persiste numai dacă partenerul ei este un tată bun. Odată ce o femeie are copii, nu este nimic mai important pentru ea. Securitatea materială nu face o femeie fericită, iar persoa-nele cu „venituri scăzute” nu trebuie să își facă griji în această privință.Data viitoare când îți dorești să stai mai mult la locul de muncă, lasă gândul sânilor partenerei să te ducă rapid acasă. Ține mine că o femeie are propriul restaurant pentru copii imediat sub hainele ei și că, de aceea, este mult mai probabil să părăsească un bărbat bogat, dar care este un tată iresponsabil decât pe unul sărac, dar care este intens implicat în dezvoltarea socială, emoțională și intelectuală a copiilor. În lumea dezvoltată, monogamia nu înseamnă supraviețuire sau bunuri materiale.Cel mai eficient mod de a avea o parteneră fidelă este să concepi un copil sau mai mulți copii, de fapt, și să fii un tată minunat!(sursa: www.sexgen.ro)