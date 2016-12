Cum îşi reinventează francezii bucătăria

Cum își reinventează francezii bucătăria

Ştire online publicată Miercuri, 23 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Criticată de mulți pentru că a adoptat fast-food-ul, pentru că își uită originile nobile sau pentru că nu mai pune preț pe rafinamentul care a consacrat-o, bucătăria franceză trebuie să se schimbe. Cei din industrie și-au propus să reînvie meniurile stilate de odinioară, dar în concordanță cu vremurile moderne.Așadar, ceea ce promit francezii este să se ghideze după dorințele clienților, care caută să mănânce cu plăcere, ieftin și sănătos. Potrivit click.ro, viitorul aspect al bucătăriei franceze a fost prezentat recent la New York, într-un eveniment dedicat tendințelor în industria culinară. Iată ce vei găsi pe viitor dacă ajungi la Paris.Fast Food în stil franțuzescUna din consecințele globalizării este răspândirea fast-food-ului. Chiar și Franța a fost atinsă de acest tip de mâncare, iar francezii, cândva amatori de mese luate în tihnă, consumă frecvent produse pregătite rapid. Lanțurile de restaurante fast-food creează rutină și omoară creativitatea, cred experții culinari, dar Franța a reușit să fie altfel decât celelalte țări. De exemplu, McBaguette este un fel de mâncare pe care îl găsești numai în restaurantele McDonald’s din Franța, o semnătură pentru meniurile dedicate francezilor. Ceea ce face Franța unică este felul în care reinventează și reinterpretează feluri de mâncare obișnuite, prin rețete și design propriu, pentru a oferi mai multe opțiuni clienților.Se știe că francezii sunt patrioți și duc patriotismul uneori la extrem. Reinventarea meniurilor fast-food după pretențiile franțuzești ale clienților este doar o dovadă de patriotism. Pe lângă asta, Franța are grijă să promoveze și să susțină lanțurile de fast-food autohtone, precum Cojean and Courte Paille.Ieftin și bunClienții își doresc mâncare ieftină, dar bună, și de aceea fast-food-ul a îmbrăcat haine gourmet. În plus, marile restaurante cu stele Michelin au prins și ele ideea și localuri precum Le Bristol Hotel, Le Meurice sau Mama Shelter se concentrează asupra creării unor meniuri cu gustări accesibile, precum pizza sau sandvișuri.Restaurante ambulanteRestaurantele ambulante, mai exact niște camioane mari care duc pe stradă mâncare pregătită de restaurante, foarte bună, restauran-tele ambulante sunt obișnuite pe străzile din Statele Unite, dar ideea a prins, se pare, și în Franța și sunt tot mai dese aparițiile lor și aici. Este cel mai simplu mod pentru restaurante și bucătari să se facă cunoscuți, să-și formeze un nume și să-și prezinte conceptul culinar fără să aibă neapărat un local stabil. Le Camion Qui Fume, de exemplu, este unul dintre cele mai populare branduri de mâncare cărată și vândută dintr-un camion pe străzile Parisului, despre care se spune că are cei mai buni burgeri din capitala Franței. În timp ce un alt nume, Cantine California, vinde tacos, burritos, burgeri și clătite.Mese cu familia și prieteniiFrancezii prețuiesc mesele cu cei dragi și, mai nou, promovează un concept pentru ele. „Bien Manger”, sau să mănânci bine în familie, nu înseamnă mese copioase, ci mese din ingrediente bune, crescute natural, fără a dăuna mediului înconjurător. Conceptul este construit pe ritualurile de masă tradiționale. Circa 80% dintre francezi iau masa în compania unei alte persoane, iar în zonele rurale, 85% dintre angajați se întorc acasă la amiază, pentru a lua prânzul cu familia.Totul, din cauză că masa rămâne un ritual special pentru francezi, iar prânzul are o însemnătate aparte, pe care mulți francezi țin să-l servească în tihnă, alături de cei dragi.