Cum înveţi copilul mic să aibă grijă de el şi de natură

Cum înveți copilul mic să aibă grijă de el și de natură

Începuturile sunt importante mai ales pentru cei mici, care au pășitnerăbdători și fascinați spre un nou an școlar. Petrece timpul alături de copilul tău într-un spirit eco, spun specialiștii Click pentru femei, pentru a-i stârni curiozitatea și imaginația, dar și pentru a-l încuraja să aibă grijă de el și de sănătatea lui.Dezvoltă-i imaginația și creativitatea!Pregătirea pentru școală poate fi mult mai interesantă dacă îl ajuți să-și personalizeze eco rechizitele. Arată-i că deșeurile de la ambajale pot fi reutilizate și transformate în obiecte noi. Vă puteți distra împreună realizând diferite forme din hârtie, plastic sau carton, pe care să le aplicați apoi pe coperțile caietelor, cărților, pe penar sau pe creioane. Astfel îl vei educa în spiritul bucuriei pentru lucrurile mici și vei contribui la dezvoltarea abilităților sale creative.Metode educative de învățare a culorilorSoarele galben, cerul albastru și iarba verde îl ajută acum pe copilul tău să învețe să colecteze separat deșeurile. Învață-l pas cu pas unde trebuie să arunce ambalajele noilor rechizite, pentru a afla cum poate avea grijă de animalele și plantele lui dragi. Arată-i cum să depună corect deșeurile la containerele colorate din oraș, începând cu separarea lor de acasă.Experiment recomandat de psihologi: Păstrează trei cutii vechi, pe care să le colorați în cele trei culori: galben, albastru și verde, apoi așezați-le în casă. Copilul se va obișnui să colecteze separat deșeurile făcând asocierea cu elementele din natură: soarele, cerul și iarba.Containerul galben este pentru plastic și metal: PET-urile de la băuturile lui preferate, ambalajele de plastic de la dulciuri sau rechizite, caserola de la desertul lui favorit, doza de aluminiu de la suc. Containerul albastru este pentru hârtie sau carton: cutiile de carton de la jucării sau pantofi, cutiile de lapte sau cutiile de bombone. Containerul verde este pentru sticle sau borcane.Învață-l să iubească și să protejeze natura!Sfârșitul de săptămână devine mult mai important pentru copilul tău, având în vedere că restul timpului este ocupat de școală și teme. Petrece mai mult timp cu el în natură! Învață-l să se bucure de jocurile în aer liber: de-a v-ați ascunselea, leapșa, jocurile cu mingea, grădinăritul, drumețiile, toate acestea îl ajută să se dezvolte sănătos. Oriunde vă aflați, nu uita să-i explici copilului tău cât de importantă este curațenia și cum funcționează ciclul resurselor naturale. Încurajează-l să ocrotească natura și astfel poate deveni un exemplu pentru prietenii lui.În plus, stârnește-i curiozitatea și motivează-l cu informații interesante precum:Știai că sticla are nevoie de 1.000.000 de ani pentru a se descompune în bucățele mici? Dar că fiecare tonă de hârtie reciclată salvează 17 copaci? Știai că este nevoie de un copac de 15 ani pentru a produce 700 de pungi de hârtie? Sau că sticla poate fi reciclată la nesfârșit fără să își piardă din calități?Așadar, fă-ți timp și fii alături de copilul tău, ajutându-l cât poți să scape de emoțiile începutului de an școlar. S-a dovedit că experiențele noi, distracția, sănătatea și creativitatea sunt în trend oricând, cu atât mai mult la început de an școlar!