Cum îngrijim plantele vara

Ştire online publicată Vineri, 05 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Vara înseamnă temperaturi ridicate, probleme de absorbție de apă și nutrienți, dăunători, circulația aerului, care afectează în mod negativ plantele tale.Dar care sunt plantele de florile cărora te poți bucura vara?Begoniile, petuniile, clopoțeii galbeni și margaretele îți pot oferi cu siguranță un „curcubeu” de culori, care îți va anima toată vara.Iată ce trebuie să faci pentru ca plantele tale să suporte mai ușor căldura verii.În această perioadă, vei putea aduce plantele în casă, mai ales dacă acestea sunt sensibile la temperaturi ridicate. În cazul în care te hotărăști să achiziționezi plante de apartament, de preferat ar fi să le creezi un mediu al lor, în care să se simtă confortabil, fără să le afecteze în mod negativ dezvol-tarea.Vara, plantele de umbră trebuie să fie total ferite de razele soarelui, iar cele iubitoare de căldură au voie să fie expuse razelor solare, dar treptat: dimineața, între orele 8,00 și 10, 00 și după ora 18.00, când soarele s-a mai domolit. Temperaturile foarte ridicate și soarele strălucitor pot avea efecte negative asupra plantelor: arsuri, decolorări ale frunzelor etc.În timpul perioadelor însorite și călduroase, unele plante trebuie udate cel puțin o dată pe zi; dacă temperatura scade și umiditatea crește, scade și cantitatea de apă de care plantele au nevoie. Udă-le dimineața devreme cu apă la temperatura camerei, înainte ca soarele să devină prea puternic, și seara, după apus, când temperaturile nu sunt foarte ridicate. Poți folosi și tăvițe pline cu pietriș umed, în plus față de udarea obișnuită. Evită folosirea apei foarte reci, pentru că șocul termic resimțit de plantă ar putea avea efecte negative.Nu stropi florile și frunzele plantelor în miezul zilei, pentru că sub soarele puternic al verii, stropii de apă se încălzesc aproape instantaneu și produc arsuri.Este foarte important să monitorizezi temperatura mediului în care se află plantele tale. De exemplu, în grădină temperatura ar trebui să varieze între 21 și 26 de grade Celsius, iar noaptea aceasta ar trebui să fie ușor mai scăzută, potrivit Ehow.com.Circulația aerului este esențială pentru a-ți menține plantele sănătoase. Un ventilator mobil este o opțiune bună pentru a asigura circulația corespunzătoare a aerului în grădină. Ventilatoarele mobile se pot monta ușor pe pereți, iar lamele acestuia generează o briză răcoroasă în întreaga cameră.Vara este sezonul dăunătorilor. Este de ajuns să aibă o singură plantă, ca să le „infecteze” pe ce-lelalte. Ce poți face? Începe prin a schimba pământul și ghiveciul plantei care are dăunători, iar apoi curăț-o cu un jet de apă. Nu uita să folosești și insecticid. Păianjenul roșu se simte în largul său în aceste luni estivale și secetoase; pentru a-l îndepărta poți stropi planta cu apă călduță.Așează ghivecele în funcție de necesarul de lumină și de gradul de toleranță al plantelor la soarele intens. Pentru că acestea se orientează după lumină și își înclină tulpina pe direcția soarelui, ghivecele trebuie rotite periodic la fiecare 4-5 zile, astfel încât exemplarele să își păstreze aspectul drept și uniform.(sursa:www.eva.ro)