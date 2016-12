Cum implicaţi copilul în pregătirile de Crăciun

Cum implicați copilul în pregătirile de Crăciun

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Jumătate din distracția legată de sărbătoarea Crăciunul constă în planificarea cât mai multor surprize, în pregătirea cadourilor, stabilirea meniului, decorarea casei. Iar cel mic poate fi implicat în toate aceste activități.Scrisoarea către Moșul. Încă de la primul Crăciun al celui mic, specialiștii Copilul.ro sunt de părere că poți compune o scrisoare către Moș Crăciun, din partea lui. O vei pune în cutia lui cu amintiri prețioase, cu siguranță se va bucura să o regăsească peste ani. Mai târziu, pe măsură ce copilul va crește, îl vei ajuta să compună scrisoarea, apoi să o scrie el însuși. Moșului trebuie să îi scrie frumos și politicos, trebuie să îi povestească faptele bune pe care le-a făcut, să îi spună ce își dorește.Felicitări. Deși pare o idee demodată, bunicii se vor bucura de ele cu siguranță! În funcție de vârsta celui mic, el poate colora un desen făcut de tine, le poate desena el însuși sau, pentru copiii mai mari, poți apela și la decupat, lipit, pictat.Dulciuri de casă speciale. Fursecurile sau biscuiții pe care i-i puteți lasă Moșului pe pervaz pot fi făcute în casă, împreună. Copilul adoră să se joace cu aluatul și să taie el însuși formele. Pentru un plus de distracție, pe lângă formele clasice de Crăciun, poți folosi accesoriile de tăiat plastelina. Așadar, pe lângă braduri și acadele, puteți crea căței, mașinuțe și roboței.Podoabe pentru brad. Dacă îți amintești de copilărie, o mulțime de podoabe de brad pot fi făcute acasă, din hârtie. Chiar dacă magazinele sunt pline de decorațiuni, care de care mai frumoase și mai colorate, nimic nu va egala plăce-rea de a crea ceva împreună cu un părin-te. În plus, peste ani, vei privi cu drag fiecare ghirlandă stângaci pliată de copilul tău.Decorarea casei vă poate oferi clipe de joacă și distracție maximă. Poți lipi pe geamuri autocolante electrostatice cu motive de iarnă, activitate îndrăgită de orice copil. De asemenea, poți decora rafturile din colțul camerei în care va stă bradul cu zăpadă artificială. Se poate folosi un perforator și hârtie lucioasă albă sau colorată, ca să fabricați confetti. Dacă nu este foarte mic, puteți face împreună cu copilul o coroniță din cetină, pe care să o agățați la ușa de la intrare, sau una din globuri, pentru interior.Masa de sărbători poate fi o sursă inepuizabilă de distracție. După cum știi, cei mici adoră să fie de ajutor și să facă treaba de oameni mari. Aluatul pentru cozonaci, învârtirea manivelei de la mașina de tocat carne, cojirea ouălor fierte pentru umplut sunt activități amuzante, în timpul cărora puteți povesti despre frumusețea Crăciunului. Mirosul de copt care învăluie bucătăria în preajma Crăciunului va rămâne o amintire prețioasă.Costumația tematică poate fi o altă sursă de veselie. Cu toții ne alegem cu grijă hainele pe care le vom îmbrăca de sărbători, deci ar fi frumos ca și copiii mai mari să își poată exprima opțiunea. Cum este o seară magică de iarnă, poate vrei ca toți membrii familiei să purtați un element comun - de exemplu, un imprimeu geometric caracteristic, o eșarfă roșu cu verde - sau să alegeți vestimentații cu tematică sau inspirație comune. Poate că fetița ta dorește să fie Crăiasa Zăpezii, iar băiețelul tău are o pasiune pentru Mickey. Poate cornițele de ren cu zurgălăi vi se par haioase. Sau poate vreți să purtați pulovere de lână cu bulgări și brăduți. Opțiuni sunt destule, aveți de unde alege!