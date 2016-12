Cum îl pregătim pe cel mic pentru prima zi de grădiniţă

Cum îl pregătim pe cel mic pentru prima zi de grădiniță

S-a încheiat și vara, iar pentru cei mici vine o perioadă destul de grea, cu schimbări multe și importante: începe grădinița.Copiii care au împlinit trei ani merg pentru prima dată la grădiniță, iar acest lucru poate fi destul de înspăimântător pentru ei. Dincolo de despărțirea de părinți, mai este și teama de necunoscuți, progra-mul încărcat, doamna educatoare în loc de bunica…Părinții sunt și ei la rândul lor îngrijorați, dar, dacă urmăm câțiva pași simpli, ne vom face viața mai ușoară în primele zile de grădiniță. Specialiștii ne sfătuiesc să pregătim copilul pentru schimbările ce vor avea loc în viața lui și să avem multă răbdare căci, în câteva zile, maximum două săptămâni, copilul se va acomoda și nu va mai face nazuri când îl vom lăsa la grădiniță.Spuneți-i ce-l așteaptăO simplă plimbare prin cartier, prin fața grădiniței, poate ajuta mult. Stârniți-i copilului curiozitatea și arătați-i unde își va petrece cele mai plăcute zile din viața sa. Vorbiți-i despre colegii noi pe care și-i va face, despre jucăriile multe din grădiniță, despre doamna educatoare și despre cum vor învăța cum să deseneze, să picteze și să danseze. Intrați în curtea grădiniței, arătați-i tot primprejur și dacă personalul unității vă permite, intrați și în clase.„Este bine să-i spunem din timp copilului că va merge la grădiniță, să-i explicați tot programul și cât de mult se va juca acolo până veți veni să îl luați înapoi acasă. Va ști la ce să se aștepte și va primi mult mai ușor schimbarea”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mirela Pârvu, psiholog.Studiile arată că atunci când copiii au deja vechi cunoștințe printre viitorii colegi, acomodarea se va face mai ușor. Interesați-vă de numele copiilor care vor fi colegii de clasă ai copilului vostru.Dacă este posibil, cereți să fie repartizați în aceeași clasă vecinii sau prietenii copilului.Fără amenințări„În niciun caz nu trebuie să-i spunem copilului, la un moment dat, la supărare «Lasă că începi tu grădinița și ai să vezi atunci». Din start, el poate înțelege că este vorba despre o pedeapsă și în mod clar va fi reticent. El nu trebuie să audă despre cât de grea va fi acomodarea, ci doar despre cât de mult se va distra și va învăța la grădiniță”, ne atrage atenția specialistul.Sfaturi de la mămiciCele mai bune sfaturi le au însă mămicile care au trecut deja prin astfel de experiențe. Ele știu că fiecare copil reacționează în felul lui și nu există o rețetă universal valabilă.„Pentru noi a fost important să nu îl lăsăm în program prelungit din prima zi. I-am explicat că voi veni să îl iau după ce mănâncă prânzul și așa am și făcut. A înțeles că nu l-am abandonat acolo. A doua și a treia zi am procedat la fel. De fiecare dată i se lumina fața atunci când mă vedea în hol la revenirea de la sala de mese. Apoi i-am spus că e timpul să rămână mai mult și că vin să îl iau după ce face nani, la prânz. Nu i-a convenit, a plâns, dar nu a avut încotro. După-amiază am ajuns când încă nu se trezise și când a deschis ochii m-a văzut acolo. A fost foarte bucuros. Și așa am procedat încă două zile, până la sfârșitul săptămânii. E destul de greu, căci trebuie să ajungi la timp, dar îl ajută pe copil să se acomodeze”, ne-a povestit Ana Ion, din Constanța.