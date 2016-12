Cum îi învăţăm pe copii să se ferească de pericole

Cum îi învățăm pe copii să se ferească de pericole

Pe măsură ce timpul trece și copiii cresc, problemele și grijile cresc odată cu ei, astfel că părinții trebuie să învețe din mers cum să le gestioneze, dar și cum să își învețe proprii copii să se ferească de ele și să reacționeze corect.Numărul de urgență 112 devine primul sprijin pentru părinți în situația în care copiii se pierd, sunt agresați sau hăituiți de un străin. De aceea, reprezentanții Poliției au câteva sfaturi extrem de utile pentru părinți, pentru ca o astfel de situație să nu se sfârșească dramatic.„Primul pas este să vă învățați copilul adresa, numărul de telefon și numele de familie. Apoi, învățați-l pe cel mic cum să circule pe stradă, să fie atent la numărul mijloacelor de transport, să cunoască împrejurimile casei, cartierul și drumul spre școală. Stabiliți împreună cu copilul niște reguli clare: l să vă spună când iese din casă / curte sau dacă vrea să meargă undeva după ore l să nu deschidă ușa persoanelor necunoscute l să nu accepte să plece, pe jos sau cu mașina, împreună cu persoane pe care nu le cunoaște; să refuze să plece chiar cu persoane cunoscute, fără acordul dumneavoastră l să nu accepte cadouri (dulciuri, jucării) de la străini fără acordul dumneavoastră.Puteți să realizați împreună jocuri de rol, pentru a vedea cum ar gestiona o anumită situație, și învățați-l cum ar putea să se ferească de un anumit risc în acea situație.Supravegheați-vă în permanență copilul, la joacă, când vă aflați la cumpărături și în zonele aglomerate; câteva clipe de neatenție sunt suficiente ca acesta să dispară sau să se accidenteze.Este foarte important să nu-l trimiteți singur la cumpărături, mai ales în locurile pe care nu le cunoaște. Pentru a evita rătăcirea copilului în locuri aglomerate, este bine să discutați cu acesta și să-i sugerați să respecte niște pași pentru a fi mai ușor de găsit: l să nu se îndepărteze de locul din care și-a dat seama că s-a rătăcit l să ceară ajutorul unei persoane în uniformă, polițist, personal al magazinului, unei familii cu copil l să se manifeste zgomotos dacă cineva dorește să-l ducă cu forța din acel loc, atrăgând astfel atenția unor persoane care l-ar putea ajuta.Pe de altă parte, nu restricționați excesiv și fără justificare copilul, căci acest comportament poate duce la un refuz de a respecta orice regulă convenită împreună cu dumneavoastră”, explică purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Constanța, Gelu Manolescu.Fuga de acasă poate fi prevenităO altă problemă des întâlnită mai ales în cazul adolescenților este fuga de acasă. Acest lucru se poate întâmpla și pe fondul unor probleme care nu sunt atât de grave, dar pe care un adolescent nu are curajul să și le însușească, fiind la o vârstă critică. Cu răbdare și tact, lucrurile pot fi puse la punct fără a avea victime.„Încurajați-l să fie deschis față de dumneavoastră și să vă comunice ceea ce simte sau crede, chiar dacă este rușinat. De multe ori, nelămuririle sau secretele pot expune copilul la un risc potențial. În situația în care copilul dumneavoastră este neliniștit și nu dorește să vorbească despre ce-l frământă, îndrumați-l spre un adult în care are încredere și care-l poate ajuta.Atunci când copilul minte în mod repetat în legătură cu școala, cu prietenii, cu ieșirile în oraș, când dispar bani sau obiecte din casă sau aduce acasă lucruri care nu-i aparțin și cărora nu le poate justifica prezența, acestea pot fi semne care indică o iminentă fugă de acasă.Învățați-l că fuga de acasă nu este soluția pentru problemele pe care le are și arătați-i riscurile la care se expune dacă părăsește mediul familial”, completează Gelu Manolescu.