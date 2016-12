Cum era organizată prostituţia la Constanţa în urmă cu 100 de ani

10

nu mai fiti ipocriti!

Cand primarele face sistematic numai reclame cu tenta sexuala, cand are un hotel in Mamaia (cu ce bani l-o fi ridicat?), cand e insotit permanent de turme de tinere, cand spune si la gradinita ca fetele or sa cadda pe spate, voi veniti sa spuneti ca nu-i adevarat! Primarele vostru, toata ziua pe care alegorice ce fete seminude, e un sfant. Si noi suntem paranoici... Siktir! In ceea ce priveste povestea cu piatra acra, e bine ca tinerele mai... exersate, sa nu o incerce. Efectul descris este adevarat, organul dvs. devine mai strins decat era cand erati fete mari. Dar splaturile repetate cu piatra acra sau zeama de lamiie (sau alte substante astringente cu acelasi efect) duce le pierderea sensibiltiatii in zona. Iar placerea actului sexual se diminueaza sensibil, in timp. Asa ca aveti grija...