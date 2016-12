Cum e bine să începem diversificarea alimentaţiei la bebeluşi

Cum e bine să începem diversificarea alimentației la bebeluși

Laptele de mamă este cel mai important aliment pentru bebeluși. Încă de când vine pe lume, acesta îi asigură toți factorii nutritivi și anticorpii, protejându-l de infecții. Mai mult decât atât, alăptarea stabilește o comunicare afectivă între mamă și copil unică. Medicii pediatri recomandă introducerea alimentelor solide abia după vârsta de patru-cinci luni, însă nimic nu poate fi mai bun decât instinctul matern. Mama este cea care știe cel mai bine când este momentul potrivit pentru a începe diversificarea alimentației. În plus, este bine să se procedeze la diversificarea alimentației numai atunci când mama simte că este și ea însăși pregătită. Reguli de bază în diversificarea alimentației sugarului // Copilul trebuie să fie sănătos. // Alimentul ales se introduce în cantități mici crescute progresiv, până la completa înlocuire a unei mese de lapte în decurs de 3-4 zile. // Sucul de fructe nu înlocuiește o masă de lapte. // Alimentul nou va fi administrat cu lingurița. // Nu se introduc simultan două alimente noi. // Când copilașul refuză alimentul nou, se renunță temporar la administrarea lui. // Dacă apar semne de intoleranță la alimentul nou (diaree, vărsături), acel aliment va fi suprimat și veți consulta medicul pediatru. Alimentația bebelușului de 4-5 luni Atunci când copilașul este alimentat natural, laptele de mamă îi asigură o hrană completă până în luna a șasea, neavând nevoie de alt aliment, nici măcar de apă. Dacă micuțul dumneavoastră are vârsta de 5-6 luni, cântărește mai mult de cinci kilograme, își susține bine capul și a început să nu se mai sature doar cu lapte, este necesar să începeți diversificarea alimentației cu acordul medicului pediatru sau de familie. Diversificarea alimentației asigură un plus de elemente nutritive nece-sare creșterii și dezvoltării normale a copilului. Alimente recomandate sugarului de 5-6 luni // Sucuri fructe (mere, morcovi) începând cu câteva picături crescând progresiv la 30 ml/zi. // Piureuri de fructe (mere crude sau coapte, piersici). // Căpșunile, fragii, kiwi, bananele, zmeura se dau după vârsta de un an, fiind alergizante. // Legume (morcovi, pătrunjel, țelină, cartofi, dovlecei, ardei, fasole verde) la început sub formă de supă strecurată, și ulterior sub formă de piure îmbogățit cu unt și lapte. // Făinoase fără gluten (orez, porumb) folosite pentru a îmbogați o masă de lapte, supă (1-3%), piureul de legume sau fructe. Până la vârsta de opt luni carnea de pui și vită se fierb separat de restul alimentelor!