Cum dezvăţăm copilul de obiceiurile proaste

Cum dezvățăm copilul de obiceiurile proaste

Suptul degețelului, rosul unghiilor, scobitul în nas, înfășurarea pe deget a unei șuvițe de păr etc. sunt posibile ticuri pe care copilul le capătă în primii ani de viață. Psihologii atrag atenția că micuțul dumneavoastră ar putea rămâne cu aceste obiceiuri și la maturitate, dacă nu este dezvățat de mic.Poate părea haios când bebelușul își suge degețelul. Dacă și după ce crește și este deja la școală face același gest, mai mult ca sigur va deveni ținta glumelor răutăcioase ale colegilor și chiar ale prietenilor. Totuși, dacă micuțul dumneavoastră își roade unghiile, își suge degețelul sau rostește cu obstinație un cuvânt nu tocmai plăcut, nu intrați în panică. Potrivit psihologului Speranța Băcana, specialist în educația copilului, foarte mulți copii dezvoltă câte un obicei prost, însă dezvățarea de aceste ticuri depinde numai de răbdarea și tactul părinților.Ce este obiceiul?Psihologul a definit obiceiul ca fiind un anumit comportament care se tot repetă, dar fără ca persoana respectivă să-și dea seama ce face. De regulă, n-ar fi motive de îngrijorare când apar obiceiuri din lista celor interzise, întrucât, în majoritatea cazurilor, pot fi o formă de eliberare de timiditate sau de complexul de inferioritate.Dezvățarea, un test de răbdareDezvățarea nu este ușoară, presupune mai mulți pași, însă dacă părinții conștientizează cât de important este să-i parcurgă, vor face față cu succes acestui test de răbdare. Așadar, părinții trebuie să rămână calmi când îl văd pe cel mic cu degețelul în nas sau în guriță și să nu forțeze îndepărtarea mânuței și nici să nu țipe la copil. Tipul de reacție depinde în mare măsură de cauza care a generat acest obicei, iar cauza este, de cele mai multe ori, o traumă emoțională. De aceea, când copilul înțelege, părinții trebuie să discute cu el, încercând să afle ce s-a întâmplat în prealabil. Dacă este depășit de situație, este cazul să apeleze la ajutorul unui psiholog. Când însă micuțul încearcă să atragă atenția asupra propriei persoane, părinții trebuie să înțeleagă că este momentul să petreacă mai mult timp cu el. Bucuros de compania părintelui, copilul va renunța la obiceiul prost, mai ales dacă nu s-a dovedit unul de durată.Mici trucuriPe de altă parte, Speranța Băcana recomandă și câteva mici trucuri ce pot acționa pe termen scurt pentru dezvățarea copilului de anumite ticuri: dacă își suge degetul sau își roade unghiile, i se poate aplica pe mâini o soluție inofensivă, dar cu gust puternic, ca de exemplu zeama de lămâie. De asemenea, se mai pot în-fășura buricele degetelor în plasture.În plus, marea dorință a copilului de a crește și de a arăta precum oamenii mari poate fi un motor motivațional extrem de puternic al procedurii de renunțare la obiceiurile proaste. De exemplu, dacă o fetiță este dată cu lac pe unghii, este posibil să renunțe la obiceiul de a-și suge degețelul tocmai din dorința de a nu-și strica… manichiura.Cale deschisă microbilorÎntrucât rosul unghiilor, scobitul în nas, suptul degetului sunt o cale sigură pentru intrarea microbilor în organism, dezvățarea este necesară și din motive de sănătate. În plus, dacă e să ne referim doar la rosul unghiilor, o serie de studii realizate recent au evidențiat că 40 la sută dintre copiii cu vârsta cuprinsă între cinci și 18 ani, fete și băieți, au acest obicei. Problema e că băieții și-l mențin și pe măsură ce înaintează în vârstă. Cât privește latura clinică, aceste obiceiuri proaste pot fi expresia unor caractere fobice sau obsesive, în general, asociate diferitelor forme de stres, precum plictiseala sau singurătatea. De aceea este extraordinar de important ca părinții să stea mereu în preajma copiilor, astfel încât aceștia să nu se simtă abandonați.