Cum devin părinţii doctori de nevoie

Cum devin părinții doctori de nevoie

Bebe s-a ridicat și aleargă prin casă, scormonește prin toate sertarele, trântește ușile, se urcă pe toate scaunele, gustă din toate paharele de pe masă, trage de toate prizele. Ai camuflat tot ce se putea camufla, ai ascuns medicamentele, soluțiile de curățat baia și aragazul, dar e de ajuns o clipă în care te uiți în altă parte și gata… S-a întâmplat necazul! Accidentele casnice sunt prin-cipala cauză pentru care copiii de până în șase ani ajung la camera de gardă. Însă, în situații de mici urgențe, putem să facem și noi pe doctorul. Dacă nu știm ce să facem atunci când micul curios își bagă degetele în mămăliguța fierbinte și alergăm repede la frigider să i le băgăm în unt, ar trebui să ascultăm ce ne învață specialiștii în caz de prim ajutor. Uneori „buuuuba” nu este așa de gravă, iar năzdrăvanul nu are nevoie decât de un strop de apă rece și o consolare din partea lui mami. Alteori trebuie să curățăm, să pansăm sau să facem pe asistentele medicale. Când o așchie de metal sau de lemn îi intră copilului sub piele, trebuie să curățăm locul cu apă și săpun și să sterilizăm o pensetă (și un ac, dacă e cazul) cu spirt sau trecându-le prin flacără. Cu acul scoatem la suprafață capătul așchiei, iar cu penseta extragem așchia în sensul în care a intrat. În același timp trebuie să-i explicăm micuțului că nu trebuie să se miște, ca să nu se rupă așchia. La medic ne ducem numai dacă s-a frânt așchia sau dacă a intrat prea adânc. Arsurile, calmate cu apă rece În caz de arsură, dacă locul respectiv s-a înroșit, fără să facă bășică, iar suprafața nu depășește doi-trei centimetri pătrați, nu e prea grav. Ce trebuie făcut? Lăsăm să curgă apă rece peste rană timp de zece minute. Astfel se calmează durerea și se împiedică propagarea arsurii. Putem să aplicăm un spray sau cremă de arsuri. În absența cremei sau până ajungem la spital, e bine să punem pe arsură un pansament umed. Trebuie să mergem la medic dacă arsura se află pe față, gât, pliurile pielii sau organele genitale, dacă s-au format bășici sau pielea a căpătat un aspect alb-gri, cu sensibilitate scăzută, dacă roșeața n-a dispărut după două-trei zile, în schimb, au apărut febra și umflătura în jurul rănii. Nu trebuie să punem iaurt, unt, cartofi sau alte alimente pe rană. Ele pot infecta locul arsurii. Nici substanțele colorate, cum ar fi tinctura de iod, mercurocrom nu sunt indicate, fiindcă pot masca evoluția rănii. Corpurile străine – un real pericol În cazul în care bebe cel mare își introduce corpuri străine precum sâmburi, bile, nasturi, în nas, ureche, vagin sau uretră, acestea vor fi extrase doar de medicii specialiști. Orice încercare a noastră de a scoate corpul străin poate înfunda și mai rău obiectul și după aceea va fi nevoie de intervenție chirurgicală. Cazurile cele mai frecvente și, din păcate, cele mai periculoase sunt acelea de inhalare de corpuri străine - bomboane, alune, boabe de mazăre sau mărgele, monede, nasturi etc. Dacă acestea pătrund pe trahee, declanșează o reacție de tuse brutală, prelungită, cu roșirea feței sau cu învinețirea ei, dacă nu sunt eliminate. În acest caz este necesară internarea copilului pentru un examen radioscopic pentru localizarea corpului străin și, eventual, bronhoscopie pentru extragerea sa. Și înecul în timpul mesei sau în timpul vărsăturilor poate fi deosebit de periculos. Dacă nu reușim să scoatem corpul străin din laringe cu ajutorul degetului trebuie să ridicăm copilul și să-l ținem de picioare cu capul în jos până când va fi eliminat obiectul. Plăgile, neapărat curățate și dezinfectate Juliturile, tăieturile, înțepăturile sunt foarte comune. Oricât i-am cocoloși, astfel de accidente sunt inevitabile. Prima regulă este că plaga nu trebuie atinsă cu mâinile nespălate. Rănile superficiale se șterg cu alcool iodat și apoi se aplică peste ele o compresă sterilă, care se fixează cu o fașă sau cu leucoplast. Dacă rana pare ceva mai serioasă, trebuie totuși să ducem copilul la dispensar pentru a se face „toaleta” plăgii și, foarte important, profilaxia tetanosului. În ceea ce privește sângerările nazale, specialiștii ne sfătuiesc ca atunci când copilul nostru se confruntă cu o astfel de situație, să-l așezăm în șezut, cu capul ușor aplecat înainte, și să-i apăsăm bine nara din care curge sângele. În câteva minute sângerarea se va opri. Dacă hemoragia apare în urma unui traumatism, cum ar fi o cădere sau o lovitură, copilul va fi dus neapărat la un cabinet medical ORL. Vărsături pentru eliminarea substanțelor de uz casnic ingerate Cu cât copilul este mai mic, cu atât tentația de a băga în gură tot ce prinde în mânuță este mai mare. Noi știm acest lucru și ferim din calea lui substanțele de uz casnic precum detergenți, sodă, spirt, dar și cosmeticele sau medicamentele. Din păcate însă, chiar și cei mai atenți părinți se pot trezi față în față cu o situație de acest gen: copilul a găsit niște pastile pe jos, scăpate din întâmplare, și le-a înghițit... sau a băut dintr-o sticlă în care se afla cine știe ce substanță. Imediat, i se va da să bea multă apă, cu condiția să nu aibă starea de conștiență pierdută și să nu fi băut un acid precum oțetul sau o bază, cum este soda caustică. Copilul este așezat de-a curmezișul pe coapsele unei persoane care stă pe scaun și este fixat cu fața în jos, cu capul mai jos decât restul corpului și va fi apăsat pe abdomen. Adultul introduce un deget învelit într-o batistă curată în faringele copilului, provocând vărsătura. Nu se declanșează vărsături în cazul în care cel mic a înghițit detergent, acid, bază tare sau petrol. Nu se dă lapte - cu excepția ingestiei de acizi.