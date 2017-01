Cum depistezi infecţia urinară a copilului tău

Cum depistezi infecția urinară a copilului tău

Infecțiile urinare pot apărea frecvent la copii, mai ales la bebeluși, din cauza unei igiene precare sau a scutecelor de unică folosință care nu sunt schimbate la timp. De asemenea, incidența acestor infecții este mai mare la fetițe și la băieții necircumscriși. Infecțiile tractului urinar apar din cauza pătrunderii bacteriilor pe canalul uretrei de pe pielea din jurul organelor genitale și de pe funduleț sau din cauza sângelui care circulă prin rinichi. „La fetițe, una din cele mai comune cauze este colonizarea ariei uretrale(pe unde se evacuează urina din vezica urinară) cu microbi proveniți de la nivelul orificiului anal”, aflăm de la dr. Cristina Mihai, șeful Secției de Pediatrie a Spitalului Județean de Urgență din Constanța. „În urma faptului că cele două orificii sunt foarte apropiate, posibilitatea infecției este destul de mare, mai ales în cazul unei igiene precare sau a utilizării scutecelor de unică folosință”, explică medicul pediatru.În schimb, dr. Mihai spune că în cazul băieților fimoza favorizează infecțiile urinare. Mai exact, orificiul prepuțial se îngustează și împiedică exteriorizarea penisului. „În alte situații, anumite malformații congenitale pot determina apariția infecțiilor urinare, prin refluxul urinei din vezica urinară în rinichi”, precizează medicul.În cazul în care infecțiile urinare sunt recidivante și netratate la timp, pot apărea cicatrici renale, care în timp pot determina o funcționare defectuoasă a rinichilor, avertizează dr. Cristina Mihai.Ce semne îți arată că cel mic are o infecție urinarăPărinții trebuie să știe că infecțiile urinare sunt de două feluri: joase și înalte. Cele joase sunt cistitele sau uretritele și se manifestă prin vizite dese la toaletă și urinare dificilă, dureroasă și întreruptă, ne informează medicul. „Chiar dacă este în cantitate mică, urina este tulbure, poate păta lenjeria și are un miros particular. În plus, febra nu este întotdeauna prezentă”, susține dr. Mihai.Infecțiile urinare înalte se numesc pielonefrite și declanșează în mod obligatoriu febră înaltă, la valori de 39 de grade Celsius. În rest, celelalte simptome observate la infecțiile urinare joase, sunt de obicei absente.De exemplu, sugarii sunt mai predispuși infecțiilor urinare, iar în cazul lor, acestea sunt și mai greu de diagnosticat. Dr. Cristina Mihai menționează că, de obicei, copilul prezintă febră mare, fără alte simptome, iar medicul nu găsește nimic anormal la examenul clinic. „În această situație se recomandă un examen de urină, iar dacă leucocitele sunt crescute, se recomandă urocultura”, spune pediatrul.Igiena, esențială în prevenirea infecțiilor urinareO igienă corespunzătoare este cea mai bună metodă de a ține la distanță infecțiile urinare. Copiii trebuie spălați cu mare grijă în zona organelor genitale cu un săpun neutru și apoi clătiți cu apă din abundență. „Este foarte important ca după ce copilul a avut scaun în scutecul de unică folosință să fie spălat cât mai serios și repede. De preferat, dacă zona este murdară de materii fecale, atunci spălarea se va face la apă curgătoare, nu în cădiță sau lighean”, recomandă dr. Mihai. În plus, după micțiune, ștergerea se face din față în spate, pentru a se evita răspândirea bacteriilor din jurul anusului.De asemenea, copiii trebuie învățați să micționeze atunci când au senzația de urinat și nu să se abțină pentru mult timp. Care este alimentația potrivităSpecialiștii recomandă consumul crescut de lichide și evitarea băuturilor sau ceaiurilor care conțin cafeină. „Pentru a preveni infecțiile de tract urinar este indicată hidratarea bogată cu apă, ceai de cozi de cireșe sau de mătase de porumb”, spune dr. Cristina Mihai.Totodată, medicul recomandă părinților să nu forțeze copiii bolnavi să mănânce alimentația obișnuită în timpul febrei, ci să le ofere multe lichide, fie apă sau ceai.