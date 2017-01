Cum decorezi livingul, ca să vii cu drag acasă!

Ştire online publicată Joi, 22 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Se spune că o casă îi reprezintă pe stăpâni. De aceea, fiecare cameră are câte ceva de spus despre gusturile tale, despre educația și cultura ta, despre impresia pe care vrei să o lași celor ce-ți calcă pragul. Dar cum să aranjezi interiorul, ca să te reprezinte și să vii cu drag acasă?Culorile reflectă temperamentulTonurile de ocru, verde, albastru deconspiră un spirit timid, interiorizat, (mai mult sau mai puțin) rece, sunt de părere specialiștii Unica.ro. În schimb, culorile vii, strălucitoare - roșu, portocaliu, auriu… povestesc despre bucuria de a trăi și iradiază energie. Este clar, casa ta îți seamănă, te reprezintă, iar personalitatea ta se reflectă în ea, ca într-o oglindă.Livingul de astăziCum îl aranjezi ca să vii cu drag acasă? Livingul de astăzi este, de fapt, sufrageria din casele de acum câțiva ani, salonul de acum câteva decenii, respectiv camera cea bună din căminul bunicilor noștri. Ce îl leagă și ce îl deosebește de înaintașii lui? În primul rând, este multifuncțional: adică, livingul rămâne camera cea bună și salonul unde se primesc oaspeții; este sufragerie - camera de zi pentru toată familia, dar, spre deosebire de aceasta, nu mai este spațiul pentru servirea mesei, căci acest rol l-a preluat bucătăria, datorită mobilierului și aparaturii electrocasnice moderne, practice și arătoase.Camera de zi în alb imaculatCând expui prea multe opere de artă - tablouri, mobilier… cu ștaif etc., chiar și fără să vrei, creezi o atmosferă de muzeu. Nimeni nu se simte în largul lui, nici familia ta, nici oaspeții voștri.Cum să aranjezi livingulÎncălzește atmosfera, așezând în colțuri ghivece colorate, cu plante luxuriante; iar pe măsuțe, vaze cu flori proaspete. Orientează luminile astfel încât să sugereze intimitate, calm. Când ai un living în stil minimalist, câștigi automat spațiu (stilul presupune un strict necesar de mobilier și decorațiuni). Însă, într-un apartament de bloc, familia are nevoie, totuși, de mese, fotolii, bibliotecă…Canapelele modulare te scot din impas: canapele și fotolii comode, nu foarte mari, nici foarte bălțate din punct de vedere al tapițeriei. Așază, așadar, lângă ele măsuțe joase (mesele grele, înalte, înconjurate de 4, 6 ori 12 scaune nu mai cadrează cu stilul intim al apartamentelor obișnuite, din ziua de azi!). Poți opta și pentru etajerele destinate pentru CD-uri, aparatură audio, de preferat suspendate, ca să economisești spațiul la maximum.Unde așezi florileGhivecele cu plante sau vazele cu flori au rostul lor, de regulă, în holul de la intrare și în living (și, evident, pe balcon), căci în bucătărie sau în dormitor este mai greu să le găsești un loc în care să nu incomodeze circulația sau să nu provoace accidente (apă, frunze și flori uscate pe covor, cioburi etc.).De exemplu, poți plasa în centrul livingului o măsuță, căci va conferi un plus de personalitate încăperii. Cu ajutorul decorațiunilor pentru măsuță, poți transforma o cameră plictisitoare și obișnuită, într-una plină de farmec și foarte romantică. Cea mai simplă variantă este să umpli o vază cu apă, în care să așezi câteva flori, dar poți plasa și ghivece de mici dimensiuni cu bonsai sau cu flori colorate. Iată deci trucuri simple de design interior, dar care te ajută să vii cu drag acasă!