Cum convingi o virgină să facă sex cu tine

Ştire online publicată Miercuri, 08 Iunie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Când te afli în ipostaza de a fi primul iubit al unei fete, trebuie să fii profund conștient atât de onoarea care ți se face cât și de responsabilitatea pe care o ai. Tu ești cel care o vei iniția în sexualitate și trebuie să faci acest lucru cu dragoste, senzualitate și blândețe.Creează o atmosferă intimă și caldă. Puteți începe printr-o cină romantică. Pregătește-ți în prealabil dormitorul: curățenie, lenjerie curată, praful șters, fără haine murdare aruncate; în următoarea etapă ocupă-te de atmosferă: aprinde lumânări sau bețișoare parfumate, pregătește o veioză cu lumină difuză, ai grijă să existe în cameră câteva obiecte care crezi că-i fac ei plăcere (flori, ciocolată, fructe, etc.), pune o muzică romantică. De asemenea, ai grijă să fiți singuri, prezența în casă a unei alte persoane putând s-o inhibe pe partenera ta. Toate aceste ele-mente exterioare vor crea un climat de încredere și ea va fi sensibilizată.Dacă observi că este foarte inhibată, oferă-te să-i faci un masaj. Îndepărtează-i frica cu blândețe și cu multă senzualitate încurajând-o astfel să se deschidă amoros și afectiv față de tine, pentru a se bucura din plin de prima oară de iubire.Foarte important: nu te grăbi s-o dezbraci de cum intrați în cameră, nu îi arăta că principalul scop pentru care vă aflați împreună la momentul respectiv este dezvirginarea ei, comportă-te cu tandrețe și nu transpira de nerăbdare să intri în acțiune!Problemele tineri fete sunt nu atât prezența himenului, ci faptul că vaginul este foarte strâns. Un bărbat prea repezit sau prea dezvoltat, poate lovi cu brutalitate pereții vaginului, acest lucru având consecințe negative asupra fetei. Un articol sexgen.ro