Cum controlezi furia copilului tău

Babacilor aveti grija ca acum exista Legea violentei in familie

Daca copilasul este foarte suparat si daca masurile enumerate nu duc la nici un rezultat, parintii , tatal si mama, trebuie sa se aseze in genunchi in fata copilasului si sa-l roage din suflet sa se calmeze si sa-si ceara iertare ,cu lacrimi in ochi, ca l-au suparat. Daca nici metoda asta nu da nici un rezultat, parintii mantinind pozitia in genunchi, trebuie sa-l roage astfel pe copilas: puisor, ptr. ca sa iti calmezi nervii, te rugam din suflet da-ne palme, spargene citeva farfurii in cap si eventual citeva ghivece cu flori, dar ai mila de noi si nu ne reclama ca te-am suparat ptr. ca legea ne va azvirli in strada exact ca pe doi maidanezi. Dar numai ptr doi ani !!!