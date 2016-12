Cum arată actorul care l-a înlocuit pe PAUL WALKER!

Ştire online publicată Duminică, 20 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Au aparut primele imagini de pe platoul de filmare de la Fast & Furious 7 din Dubai! La doar cateva zile dupa ce s-a anuntat ca fratii lui Paul Walker, Cody si Caleb, vor fi cei care il vor inlocui pe regretatul actor, decedat in luna noiembrie intr-un accident de masina, Ludacris a postat pe Instagram un clip in care apar pentru cateva clipe cei doi.Iar asemanarea cu fratele lor este una cu adevarat incredibila! Ludacris, cel care a aparut in 2 Fast 2 Furious, Fast Five si Fast & Furious 6, a sters la putin timp clipul fara vreo explicatie. Cei de la Universal au dezvaluit ca scenele finale in care trebuia sa apara Paul Walker vor fi filmate cu ajutorul fratilor sai, Cody (25 de ani) si Caleb (36 de ani)