Cum alegem pardoseala pentru întreaga locuinţă

Cum alegem pardoseala pentru întreaga locuință

Ştire online publicată Marţi, 24 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă planificați lucrări de renovare ale casei care să dea un aer nou locuinței, nu vă limitați doar la zo-nele ce încântă privirea ci acordați atenție și modificărilor ce pot îmbunătăți și cofortul. În timp, datorită dez-voltărilor tehnologice în domeniu, modelele și materialele folosite pentru pardoseli s-au diversificat. Găsim acum produse de o diversitate și calitate superioară ce păstrează în același timp raportul calitate - preț în favoarea clienților. Dacă decizia de renovare implică schimbarea pardoselii, înainte de a începe orice lucrare ia în considerare costurile, beneficiile și dezavantajele fiecărui tip de podea. Specialiștii ne oferă sfaturi practice pentru fiecare încăpere din locuință pentru a obține maximul de beneficii.Ce alegem pentru livingDeoarece camera de zi are cea mai intensă utilizare, se recomandă o pardoseală suficient de rezistentă astfel încât să poată susține atât impactul mobilierului cât și traficul zilnic. În acest scop puteți opta pentru parchet, acesta fiind elegant și sofisticat, reprezentând soluția optimă pentru remodelarea camerei de zi. O alegere inspirată este parchetul din bambus. Bambusul este extrem de rezistent și poate fi folosit atât în casă, cât și în spațiile comerciale. Nu există două piese ale parchetului identice deoarece, ca orice material natural are un model unic, ce-l face special.Dormitorul, o alegere deosebităPentru dormitor există numeroase opțiuni pentru pardoseală. Pentru că dormitorul este un spațiu intim, el atrage de cele mai multe ori o parte importantă din bugetul de renovare a locuinței. Aveți posibilitatea de a utiliza covoare, gresie, lemn de esență tare, bambus, plută sau parchet laminat. Dacă dormitorul este destinat copiilor atunci materialele trebuie să fie alese astfel încât să reziste incidentelor inevitabile. Parchetul laminat are avantajul rezistenței la apă.Recomandări practice pentru bucătăriePentru bucătărie aspectul estetic și cel practic sunt la fel de impor-tante. Umezeala și petele nedorite au o incidență mult mai mare decât în celelalte camere. Materialele lavabile și rezistente la accidentele inerente din bucătărie sunt cele mai potrivite pentru această încăpere. Vinilul, faianța, gresia sau piatra naturală sunt recomandările clasice în domeniu. Dacă alegeți gresie sau faianță, comandați necesarul de plăci cu un mic surplus. În cazul în care veți avea un accident puteți schimba oricând placa cu una nouă fără a mai căuta după câțiva ani un model similar. (sursa:www.incasa.ro)