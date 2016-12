Cum alegem costumul de baie potrivit

Vara a venit și ți-ai făcut deja planurile pentru o vacanță relaxantă pe nisipul fierbinte. Încă nu ți-ai cumpărat costumul de baie? Nici să nu te gândești să îl porți pe cel de anul trecut. Iată care sunt cele mai noi modele de costume de baie și cum îl poți alege pe cel potrivit pentru silueta ta. Bust generos. Cu toate că ești invidiată pentru generozitatea cu care te-a înzestrat mama natură, numai tu știi că, atunci când trebuie să te expui la soare, cu greu găsești un suport adecvat decolteului tău. Noroc cu noile bustiere cu sutien încorporat, funcționale și mereu la modă, care îți oferă susținerea necesară. Un plus de siguranță care va reduce balansul neplăcut cauzat de greutatea sânilor îl oferă tricoturile ceva mai groase. Bust inexistent. Dacă numărul mic de la sutien te supără, pernițele interioare și inserturile care măresc sânii cu aproape un număr sunt vitale pentru tine atunci când îți achiziționezi costumul de baie. Cele mai indicate sunt sutienele cu armături din sârmă și pernițe fixe... pe care să nu le pierzi prin mare sau prin piscină. Talie groasă. Dacă din varii motive, în loc de un abdomen plat ai ceva burtică, trebuie să optezi pentru un costum de baie compus dintr-un tankini (maiou de baie) și un slip. Un tankini uni într-o nuanță închisă, unul bicolor sau în degrade, care în partea inferioară are tonurile mai închise, sunt ideale pentru tine. Picioare scurte. Deși pare greu de crezut, costumele dintr-o singură piesă, cu răscroiala adâncă pe coapse, au un efect considerabil de lungire a picioarelor, în timp ce modelele cu short sau mini-fustă sunt de evitat cu desăvârșire. Siluetă androgină. Pentru a ascunde formele masculine ale siluetei tale (talie dreaptă, sâni foarte mici, șolduri inexistente etc.), trebuie să jonglezi cu ajutorul croiurilor și al imprimeurilor. Tot ce este de evitat de către celelalte doamne și domnișoare îți este recomandat ție: imprimeuri colo-rate, piese încărcate, cu volane și funde... toate menite să creeze iluzia unor curbe senzuale.