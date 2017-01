Cum a cucerit pizza întreaga lume

Miercuri, 28 August 2013

Din câte se știe, pizza a apărut în secolul al XVI-lea, la Napoli. Succesul de care s-a bucurat de-a lungul anilor a făcut ca, în zilele noastre, pizza să fie unul dintre cele mai populare feluri de mâncare din lume.Probabil că nu există zonă de pe glob unde să nu existe măcar o pizzerie. De altfel, potrivit revistei de gastronomie “Costăchel”, multe țări au știut să adapteze această specialitate italiană, adăugând în compoziție produse locale.Simbolul unei globalizări reușiteExpansiunea mondială a pizzei a început însă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul celui următor, odată cu exodul imigranților italieni, care au luat-o cu ei peste tot în lume. Pe de altă parte, globalizarea a dus și la o pierdere a identității inițiale. Dacă întrebați astăzi pe cineva ce este pizza, mai mult ca sigur va spune că este un blat rotund de aluat, peste care se pun diverse ingre-diente. Însă, faptul că pizza este o mâncare atât de polimorfă explică și de ce ea poate fi adaptată gusturilor oricui, de la gurmandul cel mai rafinat și până la indiferentul care nu vrea decât să-și sature foamea. Din acest punct de vedere, pizza a putut să realizeze un consens. Mai mult, în diversele sale forme actuale (kosher, halal, de post etc.), pizza se poate supune tuturor prescripțiilor religioase. Așa se explică de ce, treptat, pizza și-a cam pierdut orice referințe culturale, devenind un produs stan-dardizat.Ascensiune fulminantăCum a ajuns pizza vedetă internațională? Totul a început în Statele Unite, la începutul secolului trecut. Adusă de imigranții italieni, pizza a fost adaptată rapid la gusturile localnicilor. Începutul producției de masă s-a petrecut la înce-putul anilor ‘40, când s-a deschis celebra pizzerie Grimaldi’s din Brooklyn (iar un „oarecare“ Frank Sinatra avea masa lui rezervată). Specialitatea casei o constituiau pizzele cu un diametru de 45 de cm, luxuriant garnisite. Iar formula avea să fie preluată (și dusă la extrem) de un lanț de restaurante care nu mai are nevoie de nicio prezentare: Pizza Hut.Americanii, de altfel, se situează pe primul loc în ceea ce privește consumul de pizza, cu 13 kg de persoană pe an. Iar pe continentul european, paradoxal sau nu, pe primul loc nu se situează italienii, ci francezii, cu un consum de 10 kg de persoană pe an. Paradoxal, însă, cea mai vândută pizza din lume este cea sub formă congelată.Versiuni moderneDacă se consideră că prima pizza a apărut în secolul al XVI-lea, au trebuit să mai treacă cel puțin două secole până la apariția versiunii „moderne” (cu roșii, dar și obligatoriu preparată în cuptor). Cât despre paternitate, ea este revendicată de mai multe orașe din zona napolitană. Singura informație certă există despre Pizza Margherita, precum că aceasta a fost special concepută în 1889, la Napoli, de către un faimos pizzaiollo, Raffaele Esposito, cu ocazia vizitei în oraș a Reginei Margareta (de unde și numele), soția Regelui Umberto I.În fața globalizării pizzei, italienii fac eforturi serioase să-i păstreze tradiția, încercând chiar, acum doi ani, să includă versiunea tradițională în patrimoniul cultural al UNESCO. Oricum, Pizza Napoletana este recunoscută ca Specialitate Tradițională Garantată (STG) de către Uniunea Europeană.