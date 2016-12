Culori la modă în bucătăria ta

Ştire online publicată Vineri, 26 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Oricând, bucătăria poate fi transformată în cel mai chic loc din casă cu investiții minime, apelând la ajutorul celor mai noi tendințe în materie de culori.Stă la îndemâna fiecăruia să se bucure de momentele frumoase petrecute alături de cei dragi într-o încăpere veselă, dar plină de personalitate. Căci, să fim serioși, bucătăria a ajuns vedeta locuinței. De aceea, atât mobila, cât și culorile din bucătărie trebuie să inspire un loc plin de energie, foarte primitor dar și liniștitor în același timp.Așadar, DivaHair.ro ne oferă astăzi șansa de a ne inspira din tendințele în materie de culori de bucătărie, astfel încât acest spațiu atât de important să devină locul preferat din casă.Culori puterniceAvând în vedere că, în general, majoritatea electrocasnicelor sunt negre, albe sau argintii, este recomandat să spargi monotonia cu ajutorul vopselurilor puternice. În plus, pornind și de la realitatea că, de regulă, rămâne foarte puțin spațiu neocupat în bucătărie, o culoare puternică poate înveseli camera fără să o încarce.Printre culorile de bucătărie populare se numără portocaliul, galbenul și rozul aprins, roșul, arămiul și auriul. Designerii de interior propun chiar să combinăm mai multe culori tari, pentru a oferi și mai multă personalitate bucătăriei.Nuanțe caldeAsta nu înseamnă însă că dacă dorești să te bucuri de o bucătărie veselă trebuie musai să folosești numai culori tari. Și nuanțele subtile, pastelate pot crea o atmosferă foarte relaxantă și pri-mitoare, în timp ce oferă bucătăriei și o doză de eleganță și rafinament.Galbenul, cremul, piersica și pastelurile continuă să fie populare deoarece stimulează apetitul și oferă senzația unui loc foarte confortabil și liniștit. Originalitatea constă în combinarea acestor culori, pentru a crea ceva diferit și nou. Un exemplu de combinație foarte populară este verde pal cu roz fondant. Rezultatul este unul vesel, încântător. Sunt în tendințe și bleul, argintiul, griul și cremul. Se poartă foarte mult tonurile naturale pentru a oferi senzația unui spațiu mai mare, liniștitor.Culori în trendTotuși, tendințele în materie de design interior se schimbă de la an la an, deci nici nuanțele de bucătărie nu pot face excepție. Printre culorile cele mai moderne ale acestui sezon se numără rozul intens, galbenul auriu, portocaliul, verdele pal, movul și albastrul închis.Eternul roșuInteresant este că roșul rămâne culoarea care se menține în tendințe de câțiva ani. Foarte multă lume preferă să își vopsească bucătăria în această nuanță, întrucât, în general, roșul inspiră multă energie pozitivă, dar și eleganță în același timp.Așadar, cu mici artificii de culoare, bucătăria poate deveni, cu cheltuieli insignifiante, spațiul în care să te simți cel mai confortabil.